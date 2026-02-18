SATSE demanda integrar enfermeras especialistas del Trabajo en todos los servicios de prevención de riesgos laborales

El Sindicato de Enfermería (SATSE) ha presentado una alegación al anteproyecto de Ley de modificación de la normativa de Prevención de Riesgos Laborales en la que demanda que todos los servicios de prevención deban contar de manera obligatoria con una enfermera especialista del Trabajo.

La organización sindical ha destacado que la reforma de la ley debe garantizar que los servicios de prevención acreditados cuenten con profesionales con la formación específica requerida. En este sentido, ha apuntado que la especialidad de Enfermería del Trabajo ha supuesto un "salto cualitativo" al establecer una formación de Grado más dos años de residencia EIR.

Por ello, SATSE ha pedido que se actualice el requisito de titulación en el reglamento de los servicios de prevención para eliminar el término ATS de empresa y requerir obligatoriamente la titulación de grado/diplomatura en Enfermería con la especialidad de Enfermería del Trabajo.

"La función estratégica de la vigilancia de la salud consiste en adaptar el trabajo a las características psicofisiológicas de cada persona, integrando factores, como la edad, el embarazo y otras condiciones, por lo que estas evaluaciones deben ser realizadas por profesionales con la formación especializada adecuada", han subrayado desde el sindicato.

Su propuesta consiste en que se vaya incorporando de manera progresiva en los servicios de prevención ajenos a personal enfermero con la formación especializada necesaria, especialmente en actividades relacionadas con exámenes de salud. A su juicio, esto ayudará a garantizar que las actuaciones sanitarias no sean "meros trámites", sino "herramientas efectivas para mejorar la seguridad y salud laboral".

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

En cuanto a la propuesta recogida en el anteproyecto de Ley para crear agentes territoriales de prevención en empresas o centros de trabajo sin representación legal de las personas trabajadoras, SATSE ha lamentado que no se aluda a la figura de los delegados de prevención, cuyas funciones y competencias considera que deben ser revisadas y ampliadas.

Además, ha reclamado que se reglamente la formación de los delegados de prevención y se garantice el crédito horario destinado al desempeño de su actividad, evitando así la variabilidad que actualmente sufren, como su derecho a contar siempre con la misma información que tiene la propia autoridad laboral.

"Es una figura que está interesadamente infrautilizada y que garantiza la presencia real de los trabajadores en las medidas preventivas, por lo que no entendemos que se proponga la creación de estos denominados agentes territoriales de prevención, que suponemos serán agentes asesores externos al ámbito laboral que ofertarán sus servicios profesionales desde la distancia de lo que les ocurre a las personas trabajadoras", ha explicado.

Para el sindicato, el personal estará "más concienciado" y concernido con la prevención de su ámbito si cuenta con la formación y los conocimientos adecuados, así como con el apoyo de las organizaciones sindicales de su sector, en lugar de disponer de un agente externo.

Con todo, SATSE considera pertinente modificar la actual normativa, que data de 1995, teniendo en cuenta el desarrollo industrial, productivo, social y tecnológico que se ha producido desde entonces y que hace necesario un nuevo texto que responda a las nuevas necesidades existentes y a la aparición de diferentes riesgos que afectan a la seguridad y salud de las personas trabajadoras.