Sánchez afirma que el Gobierno no dejará las redes sociales: "Vamos a quedarnos. Hay que estar al pie del cañón"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este miércoles que el Ejecutivo no abandonará las principales redes sociales. "Vamos a quedarnos. Hay que estar al pie del cañón y defender la razón, también, en estos lugares tan siniestros en los que ha convertido la tecnoligarquía a nuestras redes sociales", ha indicado.

Así se ha expresado Pedro Sánchez pese a las presiones de Sumar para que el Gobierno y todos los organismos que dependen de la Administración General del Estado abandonen la red social 'X', después de los ataques del propietario de la plataforma, el empresario Elon Musk.

En una rueda de prensa desde Nueva Delhi (India) donde se encuentra de viaje oficial, el presidente del Gobierno ha asegurado que lo que quieren "es que las redes sociales vuelvan a ser grandes de nuevo" y "no el lodazal en el que se han convertido por la codicia de unos pocos, a costa de la salud mental de unos muchos".

Preguntado sobre si tiene alguna expectativa de ganar apoyos en el ámbito internacional en su enfoque "regulacionista" de la inteligencia artificial y de las redes sociales, Sánchez ha respondido que "no lo tildaría de regulatorio" y ha argumentado que "no es una opinión" sino un "hecho" que "hay contenidos violentos, pornográficos, contenidos zafios, mensajes de odio que están inundando las redes sociales y que están haciendo daño".

Como hiciera en el Pleno del Congreso la semana pasada, el presidente ha puesto en valor la respuesta de la comunidad científica y de los profesionales sanitarios a las medidas que anunció en Dubai, como la idea de prohibir el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.

"El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS) salió apoyando estas medidas y la explicación que dio es porque la comunidad científica y los profesionales sanitarios son muy conscientes, porque son testigos, porque trabajan a pie de obra, de cuál es el impacto que está teniendo ahora mismo toda esta violencia que se está propagando no por casualidad, sino por una decisión premeditada del diseño de unos algoritmos donde se privilegia el expandir mensajes de odio, de violencia y de pornografía a otro tipo de mensajes".

"NO ES QUE LAS REDES SOCIALES ACTÚEN SOLAS"

Para Pedro Sánchez, "esto es lo importante". "No es que las redes sociales actúen solas, libremente, es que hay algoritmos que encauzan la conversación hacia un lado o hacia otro. ¿Y nadie va a ser responsable de ello? ¿Y encima se van a forrar a costa de la salud de la gente? Hombre, yo creo que es blanco y en botella", ha reflexionado.

En este escenario, el presidente del Gobierno ha defendido que las democracias, los parlamentos y los gobiernos están "para legislar y proteger a aquellas personas que son vulnerables de este tipo de contenidos".

Asimismo, Sánchez cree necesaria una "respuesta europea y una respuesta multilateral", y ha recordado que "España está trabajando en una coalición de voluntarios dentro de la Unión Europea". De este modo, ha dicho que "en los próximos días" habrá una reunión con "todos estos gobiernos que hoy por hoy" están alineados "en una respuesta conjunta a nivel europeo".

"Nada de eso tiene que ver ni con la censura ni con tratar de evadir ningún tipo de debate", ha declarado el presidente, quien ha apostillado que "libertad de expresión no es utilizar la cara de un niño o de una niña con desnudos a través de la inteligencia artificial o a través de cualquier otro tipo de tecnología en las redes sociales".

Sánchez ha defendido que esta práctica "no es libertad de expresión" y "tiene que ser un delito". Por ello, ha indicado que el Gobierno está pidiendo "que se actúe con los mecanismos que tiene la justicia para evitar este tipo de contenidos, que se asuman las responsabilidades no solamente por aquel que lo manipula, sino también por aquel que permite que se propaguen y que además luego no se quitan esos contenidos de las redes sociales".