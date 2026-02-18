PNV acusa al Gobierno de tener una "obsesión-confusión con lo público y lo privado" por su plan para FP

Durante una sesión de control al Gobierno, el diputado del Partido Nacionalista Vasco (PNV) Joseba Andoni Aguirretxea resaltó que únicamente el 1% del alumnado vasco de Formación Profesional acude a centros privados, mientras que el 57% lo hace en la red pública y el 42% en la concertada. Sobre esta base, Aguirretxea sostuvo la necesidad de distinguir entre la oferta formativa concertada y la privada, situando el debate sobre la nueva regulación estatal sobre FP y manifestando el rechazo de su partido al plan gubernamental. El medio Europa Press informó que esta nueva normativa propuesta busca limitar la apertura de centros privados de Formación Profesional.

El diputado del PNV acusó al Ejecutivo central de mantener "una obsesión-confusión con lo público y lo privado" al idear este plan, que involucraría a todo el territorio español. Según publicó Europa Press, Aguirretxea dirigió estos cuestionamientos durante una intervención parlamentaria, en la que además subrayó que Euskadi cuenta con una estructura educativa propia, que dista de la realidad política de Madrid. Aguirretxea declaró: “En Euskadi no gobierna Ayuso y la realidad política de Madrid, por suerte, no es la de nuestro país”. El dirigente nacionalista recordó, además, las diferencias mantenidas previamente con respecto a los intentos del Gobierno de frenar la proliferación de universidades privadas. El diputado enfatizó que el diálogo con su formación produce mejores resultados que el empleo reiterado de decretos, y aconsejó a la ministra de Educación evitar lo que definió como “la mala costumbre de gobernar con decretos porque, no siempre salen bien”. En ese marco, el portavoz nacionalista advirtió de manera explícita que el Gobierno no debe esperar respaldo del PNV: “Por ello, no cuente con nosotros”.

Europa Press detalló que, frente a estas críticas, la ministra de Educación, Milagros Tolón, defendió el objetivo fundamental del nuevo plan estatal. Tolón manifestó que la meta principal es “garantizar la excelencia” en el sistema de Formación Profesional y subrayó que, pese al debate generado, el sistema de FP vasco destaca como un “referente”. Tolón también insistió en que desde su departamento no existe conflicto entre los modelos público y concertado. Subrayó que el Ejecutivo central respeta las competencias autonómicas y mantiene el interés en seguir colaborando con Euskadi.

La ministra resaltó las inversiones estatales destinadas a la mejora y a la expansión de la FP en el País Vasco, donde actualmente existen siete centros de excelencia reconocidos. Según reportó Europa Press, Tolón añadió que el anuncio del presidente Pedro Sánchez sobre esta nueva regulación ya se había presentado previamente en la Conferencia de Presidentes, celebrada en junio. La titular de Educación concluyó que la intención esencial del decreto es garantizar que todos los centros privados de FP cumplen estándares que beneficien al alumnado en cuanto a calidad y a inserción laboral: “Lo que queremos es garantizar que los centros privados de FP ofrecen garantías para los chavales y tengan una buena inserción laboral”.

De acuerdo con Europa Press, el debate evidencia las discrepancias entre el Gobierno vasco y el ejecutivo central respecto al alcance y la naturaleza de la intervención estatal en la red de centros formativos. Mientras Educación insiste en la excelencia educativa y la coordinación institucional, el PNV reivindica la autonomía regional y la especificidad de la oferta vasca, diferenciando entre la formación concertada y la estrictamente privada en su comunidad. El enfrentamiento también revela una mayor tensión política sobre el modelo de gobernanza educativa y la utilización de decretos en la toma de decisiones estatales que tienen impacto en las competencias autonómicas.

Estos desacuerdos se producen en un contexto en el que el funcionamiento y expansión de la Formación Profesional adquiere relevancia creciente dentro de la agenda educativa nacional, dada su conexión directa con la empleabilidad de los jóvenes y las necesidades del tejido productivo. Según Europa Press, el Gobierno central defiende la necesidad de establecer garantías mínimas para la apertura de nuevos centros privados, mientras el PNV insiste en que la realidad vasca resulta distinta y reclama que la regulación respete esa diversidad.

La confrontación parlamentaria, según recogió Europa Press, pone sobre la mesa tanto la voluntad de diálogo y cooperación manifestada desde el Gobierno como la firme defensa de la autonomía por parte del PNV. Las inversiones realizadas y la existencia de centros de excelencia en FP dentro del País Vasco sirven de argumento para ambos lados: el Ejecutivo subraya su compromiso con la calidad educativa en todo el territorio, y el PNV reivindica la eficacia y singularidad de su modelo propio.