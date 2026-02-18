Las autoridades de Gabón suspenden "hasta nuevo aviso" el acceso a redes sociales en todo el país

Durante una conferencia de prensa, el vocero Jean Claude Franck Mendome, representante de la Alta Autoridad de la Comunicación (HAC) de Gabón, detalló que la circulación en redes sociales de contenido considerado difamatorio, insultante y contrario a la dignidad humana está impactando de manera directa no solo la reputación de figuras públicas y ciudadanos, sino la estabilidad de las instituciones y la seguridad del país. Según informó la agencia Europa Press, las autoridades gabonesas ordenaron este martes la suspensión inmediata y sin una fecha prevista de restablecimiento del acceso a redes sociales y plataformas digitales en todo el territorio nacional, argumentando la necesidad de frenar la proliferación de mensajes que ponen en riesgo la seguridad y cohesión social.

La HAC, de acuerdo con lo consignado por Europa Press, señaló que la difusión reiterada en internet de expresiones que incitan al odio y afectan la moral pública ha llevado a la entidad a tomar medidas excepcionales. En dichas plataformas digitales, según Mendome, algunos activistas estarían empleando los canales para dañar el honor tanto de instituciones estatales como de ciudadanos y figuras del ámbito público, en una práctica que, en palabras del portavoz, representa una violación del código de la comunicación vigente en Gabón.

Europa Press detalló que la decisión se fundamenta en la observación, por parte de la HAC, de comentarios considerados difamatorios y ofensivos que afectan la privacidad y el prestigio de una cantidad importante de ciudadanos y personalidades políticas del país. Además, la entidad advirtió que el aumento de noticias falsas podría alterar el orden público, afectar la cohesión entre la población y perjudicar tareas vinculadas a la defensa nacional.

El organismo regulador también denunció la presencia de ciberacoso y la divulgación no autorizada de datos personales en las plataformas bloqueadas, situaciones que, según las declaraciones reproducidas por Europa Press, constituyen delitos castigados severamente por las leyes gabonesas. Frente a ello, la HAC condenó de manera tajante lo que denominó el "uso abusivo y malicioso" de estos servicios digitales y criticó la falta de una intervención efectiva de las empresas tecnológicas para controlar la diseminación de contenido ilegal.

El discurso de la HAC, reportado por Europa Press, subrayó que aunque el derecho a la libertad de expresión y de crítica está garantizado y es un derecho fundamental amparado por la legislación local, su ejercicio exige el respeto a las normativas nacionales y a los compromisos internacionales. La entidad alertó que las acciones observadas en línea podrían derivar en conflictos sociales, socavar la estabilidad institucional y situar en peligro la unidad nacional, así como obstaculizar avances democráticos y logros alcanzados por la sociedad gabonesa.

Como respuesta a este diagnóstico, la Alta Autoridad de la Comunicación resolvió la suspensión inmediata de todas las redes sociales que operaban dentro de Gabón y manifestó que la medida se mantendrá vigente hasta nuevo aviso, según puntualizó Europa Press. La decisión gubernamental incluye la exigencia a los operadores tecnológicos y administradores de plataformas para que refuercen su compromiso en la lucha contra la publicación y circulación de contenido ilícito, indicando que retomar el servicio dependerá de su disposición a colaborar frente a las acusaciones de permisividad y falta de moderación.

Las autoridades gabonesas, tal como puntualizó Europa Press, consideraron que la intervención responde a un contexto marcado por la preocupación ante riesgos de perturbación social y amenazas a la gobernabilidad, responsabilidades que la HAC asumió con el objetivo de restablecer el orden y salvaguardar los intereses nacionales. A la vez, la entidad reiteró su postura a favor de un equilibrio entre la libertad de expresión y el respeto irrestricto de la ley, recordando que, de acuerdo con el marco jurídico nacional, los derechos fundamentales no pueden ejercerse fuera de los límites que aseguren la protección de la convivencia, la honra personal y la seguridad colectiva.