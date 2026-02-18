Agencias

La Policía afirma que las víctimas del tiroteo en Rhode Island (EEUU) eran la exmujer y un hijo de la tiradora

Guardar

La Policía de Pawtucket, en Rhode Island (Estados Unidos), ha afirmado este martes que las dos víctimas mortales del tiroteo ocurrido en la víspera en un partido de hockey juvenil fueron la exmujer y uno de los hijos de la otrora pareja. La tiradora terminó suicidándose con un segundo arma, en un encuentro en el que estaba jugando otro de sus hijos.

Así lo ha indicado en rueda de prensa la jefa del cuerpo policial, Tina Gonçalves, quien ha indicado que al menos tres personas que se encontraban en el lugar del crimen se enfrentaron a la sospechosa y lograron reducirla. Con todo, Gonçalves ha explicado que la tiradora "buscó un segundo arma de fuego y se infligió una herida de bala, a la que falleció en el lugar de los hechos", según ha recogido la cadena NBC.

La sospechosa ha sido identificada como Roberta Esposito, de 56 años, y sus víctimas Rhonda Dorgan, que murió en el lugar de los hechos, y su hija, Aidan Dorgan, quien falleció de camino al hospital. A su vez, los padres de Rhonda Dorgan --de quien Roberta fue pareja antes de transicionar de género-- y un amigo de la familia resultaron heridos de bala y se encuentran en cuidados intensivos.

"Nos solidarizamos con las familias afectadas, obviamente con los niños en el hielo; se suponía que este sería un evento feliz para ellos", ha concluido la jefa de policía, que ha señalado que los motivos aún están siendo investigados.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

La IA mejora el aprendizaje universitario en Iberoamérica, pero con riesgo para la equidad

Infobae

Un mes de Adamuz: La investigación se centra en las vías, pendiente de las cajas negras y con 34 denuncias

Un mes de Adamuz: La

Campeones mundiales y continentales se citan en Panamericano de ciclismo en Chile

Infobae

Lituania quiere apoyar el ingreso de Ucrania antes de 2030 desde la presidencia de la UE

Infobae

Naturgy dispara sus ganancias en 2025 a la cifra récord de 2.023 millones

Naturgy dispara sus ganancias en