Javier Bardem y otros 80 artistas condenan el "silencio" de la Berlinale sobre Gaza y el "genocidio de los palestinos"

Más de 80 profesionales del cine, entre los que figuran interpretes como Javier Bardem, Tilda Swinton o Tobias Menzies y cineastas como Fernando Meirelles, Mike Leigh o Adam McKay, que han participado en ediciones pasadas y actuales del Festival Internacional de Cine de Berlín han firmado una carta abierta dirigida a la organización en la que reprochan al certamen lo que describen como su "silencio" ante "el genocidio" en Gaza y una supuesta "censura" a artistas que se han pronunciado públicamente al respecto.

El comunicado llega en plena Berlinale 2026, edición marcada por la discusión sobre el papel de la política en el cine y en los grandes festivales, y tras las declaraciones del presidente del jurado, Wim Wenders. El director de Paris, Texas y Perfect Days respondió que "tenemos que mantenernos al margen de la política" al ser preguntado por Gaza y por el respaldo a Israel del Gobierno alemán, uno de los principales financiadores del certamen. "Si hiciéramos películas deliberadamente políticas, entraríamos en el terreno de la política, pero nosotros somos el contrapeso de la política", defendió el cineasta.

En la carta abierta, los firmantes sostienen que "discrepan fervientemente con las declaraciones hechas por Wim Wenders" y afirman que "no se puede separar una cosa de la otra", refiriéndose al cine y a la política. El texto enmarca su postura con la negativa de más de 5.000 trabajadores de la industria cinematográfica a colaborar con "empresas e instituciones cinematográficas israelíes cómplices" de lo que consideran "crímenes de guerra contra los palestinos".

En el documento, se señala que "esperamos que las instituciones de nuestra industria rechacen cualquier complicidad en la terrible violencia que sigue ejerciéndose contra los palestinos". La carta sostiene, además, que el festival se habría visto implicado en el "silenciamiento" o la restricción de voces de artistas críticos con la actuación de Israel y recuerdan que la Berlinale sí ha emitido en el pasado "declaraciones claras" sobre "atrocidades" cometidas contra la población en Irán y Ucrania.

"Pedimos a la Berlinale que cumpla con su deber moral y declare claramente su oposición al genocidio, a los crímenes contra la humanidad, a los crímenes de guerra de Israel contra los palestinos y que ponga fin por completo a su implicación en proteger a Israel de las críticas y de las exigencias de rendición de cuentas", concluye el texto con una petición explícita al festival para que adopte una posición pública.

Tras la polémica, la directora del festival, Tricia Tuttle, emitió otro comunicado en el que defendió la libertad de expresión de los creadores y señaló que "no se debería esperar que los artistas comenten todos los debates sobre las prácticas anteriores o actuales de un festival sobre las que no tienen ningún control".

"Cada vez se espera más que los cineastas respondan a cualquier pregunta que se les haga. Se les critica si no responden. Se les critica si responden y no nos gusta lo que dicen. Se les critica si no pueden condensar pensamientos complejos en un breve titular cuando se les pone un micrófono delante, cuando creían que estaban hablando de otra cosa", expuso Tuttle.