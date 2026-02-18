Israel confirma la muerte de un militar en el sur de Gaza en un incidente de "fuego amigo"

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de un militar en el sur de la Franja de Gaza, un suceso que está bajo investigación y que ha sido achacado a "fuego amigo", sin que por ahora haya más detalles sobre el incidente.

Así, ha indicado en un breve comunicado publicado en sus redes sociales que el fallecido es Ofri Yaffe, de 21 años y miembro de la unidad de reconocimiento de una brigada de paracaidistas, antes de agregar que la familia del militar ha sido ya notificada.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado sus "sentidas condolencias" a la familia de Yaffe, "caído en un doloroso incidente de fuego amigo en la Franja de Gaza".

"La totalidad del pueblo de Israel inclina su cabeza ante la caída de Ofri (...) quien luchó con heroísmo para proteger la seguridad de Israel. Que su recuerdo sea bendito y preciado para siempre", ha zanjado.

Las tropas israelíes siguen desplegadas en la 'línea amarilla' en Gaza, que ocupa el 53% del enclave palestino, tras el acuerdo en octubre con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para empezar a aplicar la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

Israel lanzó una cruenta ofensiva contra el enclave en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el Gobierno israelí. Las autoridades gazatíes, controladas por Hamás, han elevado a más de 72.000 los muertos por la ofensiva, incluidos más de 600 desde la entrada en vigor del alto el fuego aparejado a la propuesta estadounidense.