"Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa", asegura Zelenski en el Día de Europa

Berlín, 9 may (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, afirmó este sábado que "Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa" al agradecer las felicitaciones del presidente del Consejo Europeo, António Costa, a los ucranianos por el Día de Europa.

"Defenderemos nuestra independencia y el derecho de nuestro pueblo a elegir libremente su camino. Y al hacerlo, también defenderemos el derecho de todos los pueblos europeos a vivir como ellos mismos deseen. Rusia no logrará dividir ni fracturar a Europa: ha habido muchos intentos, pero todos han fracasado. Y ninguno tendrá éxito", escribió Zelenski en un mensaje en X.

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El líder ucraniano informó de su conversación con Costa, a quién agradeció por felicitar a los ucranianos y a Ucrania por el Día de Europa y por todo el apoyo que Europa ha brindado al país invadido en su defensa contra la guerra de agresión rusa.

"Hablamos con António sobre nuestro trabajo conjunto en pro de una mayor integración europea de Ucrania: Ucrania ocupará su lugar como miembro de pleno derecho de la Unión Europea. Nos estamos preparando para la apertura de clústeres y para nuevas decisiones", añadió.

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Señaló que abordaron asimismo los recientes pasos diplómaticos y el acuerdo, con la mediación de Estados Unidos, para llevar a cabo un intercambio de prisioneros con Rusia en un formato de 1.000 por 1.000.

"¡Agradezco a Europa su apoyo a Ucrania!", reiteró.

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Su mensaje llegó en una jornada en la que Rusia acusó a Ucrania de violar la tregua de tres días acordada con mediación de Estados Unidos por el Día de la Victoria, al atacar territorio ruso y también la anexionada península ucraniana de Crimea. EFE