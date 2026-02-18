Igualdad recaba datos del presunto crimen machista de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón)

El Ministerio de Igualdad se encuentra recabando datos del presunto crimen machista de una mujer y su hija en Xilxes (Castellón). De confirmarse, sería la primera menor y ocho las mujeres asesinadas este año por violencia de género.

El cadáver de la mujer y de su hija de 12 años fueron hallados este martes con signos de una muerte violenta en una vivienda de la localidad Xilxes. La Policía Judicial de la Guardia Civil abrió entonces una investigación para aclarar las circunstancias de estas muertes.

Por el momento, el exmarido y padre de la niña ha sido arrestado por un delito de quebrantamiento de la orden de protección que tenía impuesta sobre su expareja. Respecto a los crímenes, la investigación continúa abierta y no se descarta ninguna hipótesis, han señalado las mismas fuentes.