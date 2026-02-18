Facu Díaz presenta su espectáculo 'Esto no es Culpa de Nadie' el 14 de marzo en el López de Ayala de Badajoz

Miguel Maldonado, con quien Facu Díaz codirige actualmente el pódcast "Quieto todo el mundo", formó parte de un exitoso recorrido profesional que ahora suma una nueva cita: el sábado 14 de marzo a las 21:00 horas, el humorista uruguayo ofrecerá en el Teatro López de Ayala de Badajoz su espectáculo "Esto no es Culpa de Nadie". De acuerdo con lo informado en una nota de prensa por el propio Teatro López de Ayala, la actuación propone un formato cargado de sátira y análisis crítico, donde se exploran desde el humor las situaciones políticas y sociales más relevantes de la actualidad global.

Facu Díaz, nacido en Montevideo en 1993, ha consolidado una trayectoria que comenzó en "Tuerka News", parte del programa "La Tuerka", emitido a través de Público TV, según detalló el Teatro López de Ayala. Allí logró notoriedad con un estilo directo y mordaz frente a la actualidad, lo que posteriormente le permitió avanzar hacia otros espacios relevantes en el ámbito del humor político.

Uno de sus proyectos más destacados fue la dirección, junto con Miguel Maldonado, de "No te metas en política", un programa teatral retransmitido en directo en YouTube y que alcanzó los 21 millones de visualizaciones, de acuerdo con la información difundida por el Teatro López de Ayala. Gracias a la repercusión lograda por este formato, ambos presentadores fueron incorporados a la cadena La Sexta, donde ofrecieron una sección con el mismo nombre dentro del espacio "Al Rojo Vivo", manteniendo su propuesta de análisis humorístico y crítico sobre la coyuntura política y social del país.

El recorrido de Díaz incluye también una colaboración con "Late Motiv", programa dirigido por Andreu Buenafuente, según consignó el Teatro López de Ayala en su comunicado. El humorista, además, mantiene contacto diario con el público a través de "Buenos días in the morning", espacio que emite cada mañana por YouTube y Twitch y en el que ya suma más de 100.000 suscriptores.

En relación con la nueva función en Badajoz, el Teatro López de Ayala remarcó que las entradas para "Esto no es Culpa de Nadie" tienen un precio único de 18 euros. En ese espectáculo, la sátira y la crítica social aparecen como protagonistas principales y facetas constantes dentro de la propuesta del comediante. Tal como destaca la propia sala teatral, Díaz invita a reflexionar al público sobre el panorama contemporáneo -particularmente el escenario político- desde una óptica ingeniosa y ácida, fiel a la línea que caracteriza toda su carrera.

La función en Badajoz refleja el camino ascendente seguido por Facu Díaz desde sus primeras experiencias en televisión hasta consolidarse como uno de los referentes en el humor crítico en lengua española. Su acercamiento a los problemas actuales, planteado desde una perspectiva personal y cargada de ironía, se presenta ahora en el escenario del López de Ayala, aportando a la agenda cultural de la ciudad un evento centrado tanto en el entretenimiento como en la reflexión sobre temas contemporáneos.