El presidente de Siria concede una amnistía general para "promover la reconciliación nacional"

La decisión del presidente interino Ahmed al Shara contempla la eliminación de las penas de prisión para quienes sufren enfermedades incurables o se acercan a la tercera edad, específicamente reclusos mayores de 70 años, además de transformar todas las cadenas perpetuas en condenas de 20 años de prisión. La agencia estatal de noticias Sana reportó que esta nueva amnistía general excluye explícitamente los crímenes que considera severos y las violaciones graves contra la población siria. Al Shara promulgó el decreto con el objetivo de fomentar la reconciliación nacional, aliviar la presión sobre el sistema penitenciario y favorecer la integración social de quienes salgan en libertad.

Según la agencia Sana, el Ministerio de Justicia sirio precisó que la medida beneficiará a quienes estén cumpliendo condena por delitos anteriores a la publicación del decreto y a quienes, por la naturaleza de sus faltas, puedan recibir una segunda oportunidad. Las autoridades subrayaron que la exclusión de responsables de crímenes catalogados como graves refleja la postura oficial de priorizar el respeto al Estado de derecho y la búsqueda de estabilidad social en Siria.

La agencia Sana indicó que el decreto presidencial anula, en su totalidad, las penas para los presos con enfermedades terminales o incurables, y también concede el beneficio a aquellos que han superado los 70 años de edad. Al mismo tiempo, aquellos que hubieran recibido condenas de cadena perpetua pasarán a cumplir únicamente 20 años, según detalló el citado medio. Esta reducción de penas representa un intento del Ejecutivo por renovar parte de la población carcelaria y liberar espacio, tras un prolongado periodo de sobrepoblación en los centros penitenciarios sirios.

La publicación de la agencia estatal subraya que el propósito declarado de la iniciativa se orienta a dar una nueva oportunidad a personas que hayan cometido delitos comunes o que, desde la perspectiva del Gobierno, merezcan acceder a procesos de rehabilitación, en lugar de continuar en reclusión de largo plazo. Al mismo tiempo, Sana recoge que la decisión encuadra dentro de una política estatal encaminada a "fortalecer la estabilidad social".

El Ministerio de Justicia defendió la exclusión de aquellas personas involucradas en delitos de especial gravedad con el argumento de que pretende enviar un mensaje inequívoco del compromiso del Gobierno con el Estado de derecho. Las autoridades sirias sostienen que este mecanismo se inserta en una línea de acción de las recientes autoridades para fortalecer la cohesión interna y promover un entorno de reconciliación entre distintos sectores de la sociedad.

De acuerdo con la información difundida por Sana, el decreto de amnistía se limita a crímenes cometidos antes de la fecha de su publicación. La medida, tal y como enfatizó el Ministerio, no incluye ninguna vía de perdón para asuntos considerados atentados severos contra el pueblo sirio. La intención es, según las fuentes oficiales citadas por el medio, distinguir entre personas que podrían beneficiarse de la rehabilitación y quienes han participado en hechos de mayor gravedad, los cuales seguirán enfrentando el rigor de la ley.

Según reportó Sana, esta disposición extraordinaria busca también facilitar la reinserción de miles de ciudadanos en la vida social y productiva del país, tras descontar parte de sus penas o, en ciertos casos, cancelar completamente su condena por motivos humanitarios o de edad avanzada. Esta política responde, además, a la presión existente en las prisiones, donde la saturación ha dificultado la gestión cotidiana y el respeto a las condiciones mínimas de vida para los reclusos.

Tal como recogió la agencia estatal siria, el enfoque integral de la amnistía se presenta como una respuesta a varias problemáticas internas del sistema penal y busca equilibrar la necesidad de mantener la seguridad y el orden con la oportunidad de ofrecer una vía de retorno a quienes hayan cumplido una porción de sus condenas y presenten un perfil apto para la readaptación.

El comunicado oficial, citado por Sana, remarca que la aplicación selectiva del perdón no implica impunidad para quienes hayan causado daños serios a la sociedad, sino un llamado a la reconciliación basada en el respeto a la ley. Mediante esta decisión, las autoridades esperan impulsar, según describió el Ministerio de Justicia en declaraciones al medio, una convivencia más armónica y menos tensa, en contraste con contextos previos de conflicto y polarización social.

La amnistía, según reportó la agencia Sana, se inscribe en una tradición de decretos similares promulgados en el país, aunque en esta ocasión los requisitos y las excepciones se han formulado con mayor detalle. A través de este acto ejecutivo, las autoridades buscan avanzar en la reducción de tensiones internas e implementar acciones de corte humanitario orientadas a sectores especialmente vulnerables dentro de la población carcelaria siria.

El Ministerio de Justicia, cuya declaración fue divulgada por la agencia estatal, destacó que la amnistía se ajusta a los lineamientos de la actual administración siria, que ha expresado su intención de consolidar las bases jurídicas y sociales para el proceso de reconstrucción nacional. La omisión de delitos y abusos graves se interpreta, de acuerdo con la postura oficial difundida por Sana, como una garantía a la ciudadanía siria respecto al compromiso gubernamental con la justicia y la prevención de repetición de crímenes que han afectado notablemente a la sociedad.

El equipo jurídico del gobierno sirio sostuvo, conforme a las versiones recogidas por el medio estatal, que la ley de amnistía es parte de una estrategia orientada a generar condiciones para la pacificación y la reconciliación, al mismo tiempo que intenta responder a desafíos concretos como la situación de salud de los reclusos y la necesidad de modernizar la gestión penitenciaria.

La agencia estatal Sana señaló que, tras la entrada en vigor del decreto, las autoridades judiciales y penitenciarias procederán a revisar individualmente los expedientes de los beneficiarios potenciales, a fin de dar cumplimiento a la nueva norma y coordinar, en los casos aplicables, la liberación y el acompañamiento de quienes recuperen la libertad a efectos de facilitar su integración a la vida fuera de prisión.