El Orfeó Català actúa en el vuelo Barcelona-Los Ángeles que le lleva a su debut en EE.UU.

Durante un vuelo directo entre Barcelona y Los Ángeles, el Orfeó Català sorprendió a los pasajeros al ofrecer una actuación coral a cerca de 35.000 pies de altura, según informó la aerolínea Level en un comunicado este miércoles. El evento, que involucró a unos 150 cantantes del reconocido coro barcelonés, formó parte del viaje que llevó a la agrupación catalana a su estreno en Estados Unidos, donde participa en una producción de la 'Missa Solemnis' de Beethoven en el Walt Disney Concert Hall junto a la Orquestra Filarmónica de Los Ángeles bajo la batuta de Gustavo Dudamel.

De acuerdo con Level, el vuelo, realizado este martes, fue especialmente preparado para la ocasión, ya que el avión incorporó detalles temáticos relacionados con el Orfeó Català y el Palau de la Música Catalana, como cabezales de asiento personalizados. La iniciativa buscó resaltar el momento histórico que representa la presentación inaugural del coro en territorio estadounidense.

El desembarco del Orfeó Català en Los Ángeles responde a una invitación para participar junto a la Filarmónica de la ciudad, dirigida por el maestro Gustavo Dudamel, en una de las salas de conciertos más reconocidas de Estados Unidos. Según detalló la empresa aérea, la expedición artística viajó íntegramente desde Barcelona, partiendo desde su sede habitual en el Palau de la Música, en una travesía que incluyó esta singular intervención musical a bordo antes de llegar a California.

Según publicó Level, la acción de tematizar el avión formó parte de los esfuerzos para acompañar al coro en su viaje, reforzando la identidad y la relevancia cultural del Orfeó Català fuera de Europa. El vuelo especial no solo constituyó el traslado del grupo a una cita artística relevante, sino que permitió compartir la experiencia musical con el resto de los viajeros a medio trayecto.

El debut en Estados Unidos del Orfeó Català representa un hito tanto para la formación coral como para la promoción internacional del Palau de la Música Catalana. De acuerdo con el comunicado de Level, el evento a bordo se integró a la serie de actividades programadas para celebrar la primera colaboración del coro con una de las instituciones musicales norteamericanas más prestigiosas, bajo la dirección de Dudamel, quien goza de reconocimiento mundial. La aerolínea también señaló que el número considerable de integrantes que participaron en el vuelo remarca la dimensión del proyecto artístico impulsado desde Barcelona.

La actuación dentro del avión y el posterior concierto en Los Ángeles forman parte del calendario de actividades que tiene como objetivo estrechar lazos interculturales y proyectar la música coral europea en escenarios internacionales, informó Level. La colaboración con la Filarmónica de Los Ángeles y la interpretación de una obra emblemática como la 'Missa Solemnis' de Beethoven, según detalló Level, subrayan la importancia del proyecto en la agenda musical global y el alcance de la música llevada a bordo por representantes de la cultura catalana.