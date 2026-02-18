Detenido por delito de quebrantamiento el exmarido y padre de la mujer y niña degolladas en Xilxes

El arresto del exmarido y padre de las víctimas, bajo la acusación de quebrantar la orden de protección, se produjo después de que las autoridades descubrieran los cuerpos de una mujer y su hija de 12 años en una vivienda de Xilxes, con indicios claros de que ambas sufrieron una muerte violenta. La investigación sobre estos asesinatos continúa y la comunidad permanece atenta a los avances, sin que se descarte por el momento ninguna línea de indagación, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.

La Guardia Civil, según confirmó el instituto armado al medio Europa Press, detuvo al hombre por el delito de quebrantamiento de la orden de alejamiento que le impedía acercarse a su expareja, madre de la menor fallecida. Aunque las autoridades procedieron a su arresto por violar esta medida judicial, hasta ahora no se le ha acusado formalmente por los homicidios, mientras continúan las pesquisas para esclarecer lo sucedido.

El hallazgo de los cadáveres ocurrió el día anterior en una vivienda de la localidad de Xilxes, en la provincia de Castellón. El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil se encargó de abrir una investigación para determinar las circunstancias del doble crimen. Fuentes citadas por Europa Press señalaron que el estado en que se encontraron los cuerpos reflejaba signos inequívocos de violencia.

Desde que se conoció el suceso, el Ayuntamiento de Xilxes declaró tres días de luto oficial en memoria de las víctimas y convocó un minuto de silencio para este miércoles. El alcalde, Ismael Minguet, se desplazó al domicilio donde se produjo el hallazgo y transmitió su respaldo a la labor de la Guardia Civil, manifestando confianza en la investigación que se lleva a cabo para aclarar los hechos.

La conmoción entre los vecinos de Xilxes ha sido evidente. Europa Press informó que el Ayuntamiento expresó “consternación” por lo ocurrido y mostró un compromiso por acompañar a las familias de las víctimas. Este doble homicidio, con la detención del exmarido y padre de las fallecidas por quebrantamiento de orden de protección, centra la atención de la localidad castellonense y de las fuerzas de seguridad, que mantienen abiertas todas las hipótesis en el marco de la investigación.

Hasta el momento, los agentes no han descartado ninguna teoría sobre los móviles o los responsables de los asesinatos, y continúan recogiendo pruebas en la vivienda junto con interrogatorios a posibles testigos o personas del entorno familiar. Las actuaciones policiales buscan esclarecer si existe relación directa entre el quebrantamiento de la orden de alejamiento y los crímenes, o si otras personas pudieron estar involucradas en los hechos, consignó Europa Press.

Por ahora, el exmarido permanece detenido por el incumplimiento de la orden judicial, a la espera de la evolución de las indagaciones y de las posibles imputaciones que puedan derivarse conforme avancen las diligencias en torno al asesinato de la mujer y su hija de 12 años en Xilxes.