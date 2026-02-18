Agencias

Desaparecidos diez esquiadores por una avalancha en California

Un total de diez esquiadores han sido dados por desaparecidos y otros seis han quedado varados a la espera de ser rescatados por los equipos de emergencia, como consecuencia de una avalancha de nieve este martes cerca del lago Tahoe y la localidad de Truckee, en el estado de California.

Así lo ha anunciado la Oficina del Sheriff del Condado de Nevada en un comunicado en el que ha confirmado que al menos seis personas han sobrevivido tras un suceso que ha tenido lugar en la zona de Castle Peak, un popular destino para hacer esquí de travesía.

El organismo ha elevado a 16 el número total de personas afectadas por la avalancha, incluidos cuatro guías de montaña y doce esquiadores, buscados por un grupo de alrededor de 46 rescatistas.

El tiempo en Truckee, una ciudad de aproximadamente 17.000 habitantes cercana a la frontera oriental de California con Nevada, es peligroso, con condiciones de ventisca que están dificultando los esfuerzos de búsqueda y rescate.

Los servicios meteorológicos han advertido de posibles avalanchas de gran tamaño, pudiendo provocar deslizamientos lo suficientemente potentes como para enterrar un automóvil o una casa, según recoge la cadena estadounidense NBC News.

Alrededor de 30 personas han muerto de promedio en la última década en Estados Unidos a causa de avalanchas de nieve, de acuerdo a las informaciones del Centro de Información de Avalanchas de Colorado.

