Dimite el presidente de Parlamento de Senegal, aliado del destituido primer ministro

Nairobi, 25 may (EFE).- El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento unicameral) de Senegal, El Malick Ndiaye, ha presentado su dimisión después de que el jefe del Estado, Bassirou Diomaye Faye, cesara el pasado viernes a su estrecho aliado Ousmane Sonko como primer ministro y disolviera el Gobierno.

"Tras una profunda reflexión, madurada en silencio, responsabilidad y sentido del deber hacia el Estado, he decidido renunciar a mi cargo como Presidente de la Asamblea Nacional de Senegal", afirmó Ndiaye en un comunicado emitido la pasada noche.

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"Esta decisión surge de una elección personal, guiada sobre todo por mi comprensión de las instituciones, la responsabilidad pública y el bien común de la nación", señaló el dimisionario, sin mencionar la crisis política desatada en el país tras el cese de Sonko.

La renuncia de Ndiaye puede allanar el camino para que el ex primer ministro se postule para la presidencia del Parlamento, donde su partido, Patriotas Africanos de Senegal por el Trabajo, la Ética y la Fraternidad (Pastef), mantiene una amplia mayoría (130 escaños de un total de 165), desafiando así al presidente Faye.

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Los diputados han sido convocados a una sesión plenaria este martes para restituir a Sonko como miembro del Parlamento y votar a un nuevo presidente.

Si Sonko reemplazase a Ndiaye, se convertiría en la segunda autoridad del Estado, pero antes debe recuperar su escaño, que ganó en las elecciones legislativas de 2024.

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Estas maniobras podrían complicar aún más la labor del presidente Faye, quien destituyó a su exaliado Sonko el pasado viernes tras meses de tensiones.

El despido se produjo horas después de que Sonko compareciera ante la Asamblea Nacional, donde respondió a preguntas de los diputados.

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"No soy un primer ministro que obedece ciegamente y acepta todo", declaró durante la sesión, en la que admitió "desacuerdos" con el presidente.

La tensión entre Faye y Sonko, que llegaron al poder en 2024, se había intensificado en los últimos meses y sus diferencias políticas se habían hecho cada vez más públicas.

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En una entrevista, el presidente advirtió hace tres semanas que podía destituir a su primer ministro si perdía la confianza en él.

El presidente, de 46 años, debe su cargo en gran parte a Sonko, de 51, quien casi con toda seguridad habría asumido el puesto si no hubiera sido inhabilitado para concurrir a las elecciones presidenciales del 24 de marzo de 2024 debido a una condena por difamación.

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Faye, poco conocido hasta entonces, se presentó a esos comicios en sustitución de Sonko, en aquel momento líder opositor de Senegal, después de que su candidatura fuese rechazada por el Consejo Constitucional.

Tanto Faye como Sonko estaban detenidos desde mediados de 2023 y fueron liberados el 14 de marzo de 2024 en el marco de una amnistía para apaciguar las protestas por el aplazamiento de los comicios, previstos inicialmente el 25 de febrero de 2024.

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Los dos fundaron en 2014 el partido Pastef, que en poco más de una década se convirtió en una gran fuerza política, especialmente por el carisma y popularidad de Sonko entre la juventud y su discurso "antisistema" y de denuncia del neocolonialismo francés. EFE