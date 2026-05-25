El brent cae casi un 6 %, hasta los 97 dólares, ante el posible acuerdo de paz entre EE. UU. e Irán

Madrid, 25 may (EFE).- El barril de petróleo brent para entrega en julio cae con fuerza este lunes, casi un 6 %, hasta los 97 dólares, animado por la posibilidad de que Estados Unidos e Irán alcancen de forma inminente un acuerdo de paz.

A las 7:15 horas de este lunes, el petróleo brent, el de referencia en Europa, baja el 5,8 %, hasta los 97,60 dólares el barril en el mercado de futuros de Londres.

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No obstante, durante esta madrugada, a las 5:35 horas, el brent ha llegado a descender aún más y ha tocado un mínimo diario en los 97,10 dólares, un precio al que no se situaba desde principios de mayo.

En Estados Unidos, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) se deja el 5,94 %, hasta los 90,86 dólares por barril antes de la apertura oficial del mercado.

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El petróleo baja con fuerza este lunes ante el optimismo de los inversores acerca de que Estados Unidos e Irán alcancen pronto un acuerdo de paz.

Ambos países avanzan en las negociaciones para poner fin a la guerra, iniciada el 28 de febrero por EE. UU e Israel contra Irán, y facilitar la navegación en el estrecho de Ormuz, mientras Pakistán, que ejerce de mediador, espera albergar "muy pronto" otra ronda de conversaciones entre las partes.

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Aunque el mercado esperaba que el citado acuerdo de paz se firmara este domingo, Estados Unidos destaca los avances y habla de un posible e inminente anuncio de un pacto.

El secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, ha asegurado este lunes que el presidente, Donald Trump, no hará un "mal acuerdo" con Irán y ha explicado que las negociaciones para un pacto siguen en marcha debido a que el sistema interno de Teherán requiere más tiempo para responder.

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"Todavía estamos trabajando en ello, toma un poco de tiempo recibir una respuesta (...) Como dijo el presidente, no tiene prisa. No va a firmar un mal acuerdo. Quiero decir que no hará un mal acuerdo. Así que veremos qué pasa", ha declarado Rubio a los medios desde la base aérea de Nueva Delhi.

Rubio ha añadido que el proceso solo está a la espera de la respuesta oficial de la República Islámica.

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El brent terminó el pasado viernes al alza, pero acumuló pérdidas semanales de más del 7,5 %, en unas jornadas marcadas por la fuerte volatilidad y donde el precio llegó a repuntar hasta superar los 112 dólares afectado por la incertidumbre sobre el posible acuerdo entre Washington y Teherán.