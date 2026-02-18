Agencias

Blanca Romero niega su ruptura con Quique S. Flores: "Le dejo todos los días, las reconciliaciones maravillosas"

Con permiso de la felicidad y la naturalidad con la que Tamara Gorro y Cayetano Rivera han reaparecido juntos ante las cámaras tras regresar de su viaje a Maldivas confirmando que están enamorados y no tienen nada que ocultar, Blanca Romero y Quique Sánchez Flores se han convertido en los protagonistas de la crónica social por su supuesta crisis sentimental.

Las alarmas acerca de una posible ruptura después de cuatro meses de discreta relación se encendieron el pasado viernes cuando la protagonista de la serie 'Pura sangre' borró cualquier rastro del entrenador de fútbol de sus redes sociales, donde antes podíamos ver varias publicaciones de ambos presumiendo de su felicidad en los que la asturiana no dudaba en gritar a los cuatro vientos su amor por su novio, confesando incluso que había sido lo mejor que le había pasado en 2025.

Además de borrar de un plumazo a Quique de su Instagram, ambos dejaban de seguirse mutuamente en el universo 2.0, que se ha convertido en el indicador más 'fiable' de en qué punto están las relaciones de los celebs, y dejaría entrever que su historia de amor habría terminado con la misma discreción con la que empezó.

Pero nada más lejos de la realidad. Si este martes por la mañana era el primo de Lolita y Rosario Flores el que rompía su silencio en conversación con 'Espejo Público' para revelar que aunque Blanca borró sus fotos de Instagram tras una discusión, pero dejar claro que no han roto y siguen juntos.

Horas después ha sido la modelo la que, desde su Gijón natal, ha salido al paso de las especulaciones y ha compartido un storie en redes sociales para aclarar en qué punto está su relación y explicar por qué ha eliminado cualquier rastro de Quique en su cuenta.

"A ver, que estáis todos con el salseo, que os gusta mucho un salseo. Está todo bien pero quiero retomar la discreción que me ha caracterizado a lo largo de mi vida y creo que voy a dejar Instagram solo para las series que os gustan, porque la gente que consume seriea no le importa más, para mis marcas maravillosas de cremas que mirar con qué piel me tienen, y que sea un poquitín más de curro" ha apuntado enumerando sus múltiples facetas de actriz, bailarina, modelo, cantante y creadora de contenido.

"Está todo bien. Y eso de que lo dejaron... No. Le dejo todos los días, todos los días le dejo porque las reconciliaciones son maravillosas" ha confesado entre risas, quitando hierro a los rumores e incluso bromeando con su ruptura con Quique que, como ambos han asegurado por separado, sigue siendo su novio.

