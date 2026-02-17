VÍDEO:Sumar reivindica la república en vísperas de que el Rey presida acto sobre la Constitución: "Sobra la monarquía"

Las reivindicaciones de Sumar para transformar el sistema político y social español han coincidido con la próxima conmemoración en el Congreso, en la que el Rey encabezará el acto por el aniversario de la Constitución de 1978. La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez Barbero, sostuvo que, aunque su espacio político mantiene una posición favorable al republicanismo, considera que la Constitución significó avances en materia de derechos que deben reconocerse. Según informó Europa Press, la parlamentaria señaló que su grupo ha presentado iniciativas legislativas para fortalecer el derecho al aborto en la Carta Magna y subrayó la necesidad de establecer modificaciones profundas en los apartados vinculados al acceso a la vivienda.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, durante diversas comparecencias previas al acto oficial, Sumar ha insistido en la urgencia de impulsar una reforma constitucional. El planteamiento se centra en reforzar los derechos sociales, avanzar hacia una república como forma institucional del Estado y adaptar el texto constitucional a los desafíos actuales relacionados con el acceso a una vivienda digna y la autonomía de las mujeres. La formación plantea además cambiar el modelo territorial hacia un sistema federal, ampliando derechos y capacidades en las comunidades autónomas.

En el contexto de estas declaraciones, la postura de Sumar se distingue de la de otras formaciones asociadas al Gobierno español. Según detalló Europa Press, los partidos aliados de investidura, entre ellos ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG, anunciaron que no acudirán a la ceremonia en el Congreso al argumentar que no encuentran motivos de celebración mientras persistan reivindicaciones históricas desatendidas. Por su parte, Sumar confirmó la presencia de Martínez Barbero junto con miembros del socio minoritario del gobierno en el acto conmemorativo.

Durante sus intervenciones, Martínez Barbero remarcó que el texto constitucional precisa de una actualización sustantiva. Consideró que determinadas secciones, especialmente las referidas a derechos sociales, requieren ser reforzadas para responder a las demandas actuales de la sociedad española. En particular, subrayó la necesidad de blindar el acceso al aborto y garantizar un acceso efectivo a la vivienda, señalando que estas cuestiones forman parte de una propuesta legislativa ya presentada por su grupo.

Desde el grupo, la diputada Aina Vidal, coportavoz de los Comunes y portavoz adjunta, definió la Constitución como un pacto generacional. Según consignó Europa Press, Vidal sostuvo que sería necesario un nuevo compromiso social para adaptar el marco legal a la actualidad del país. Entre otros puntos, la dirigente advirtió que el reconocimiento constitucional de derechos como la autonomía de las mujeres, la resolución de asuntos territoriales no resueltos y el debate sobre la forma de la jefatura del Estado requieren atención prioritaria. A pesar de rechazar la hipótesis de un referéndum inmediato, insistió en la urgencia de acometer múltiples reformulaciones del marco normativo actual.

Europa Press consignó que, en el mismo sentido, el diputado Alberto Ibáñez, de Compromís y adscrito al grupo Sumar, defendió la eliminación de la monarquía y la instauración de un sistema republicano, a su juicio, “más democrático”. Ibáñez argumentó que el texto constitucional necesita asumir una perspectiva feminista, así como incorporar mecanismos para la transparencia, la ética pública y el combate contra la corrupción y el cambio climático. Igualmente, subrayó el cumplimiento efectivo del artículo 128 de la Constitución, que establece la sujeción de la actividad económica al interés general, como cauce para restringir prácticas especulativas y frenar las dinámicas de los grandes propietarios inmobiliarios y fondos de inversión.

En medio del debate, el grupo Sumar ha insistido en la necesidad de que la Constitución española evolucione hacia un modelo que garantice un Estado social ampliado, una democracia más participativa, la protección efectiva de los derechos sociales, la perspectiva feminista y mecanismos sólidos de control público sobre la economía y la gestión política. Esta agenda política se presenta en la víspera de la conmemoración que convertirá a la Constitución de 1978 en la de mayor vigencia en la historia contemporánea del país, según lo remarcó Europa Press.