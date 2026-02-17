UNICEF alerta de que la vida cotidiana es "cuestión de supervivencia" para los niños en Ucrania

En la provincia de Jersón permanecen apenas 5.000 niños y niñas de los 60.000 que antes residían en la zona antes de febrero de 2022, según detalló UNICEF. Munir Mammadzade, representante del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia en Ucrania, describió que los menores han tenido que trasladarse a sótanos para resguardarse de las hostilidades, y que la vida diaria para ellos y sus familias se ha transformado en una cuestión de supervivencia. Según informó la organización, el miedo persistente a los ataques y el prolongado aislamiento han provocado severas consecuencias en la salud mental y física de los menores ucranianos.

El medio Europa Press reportó que UNICEF advirtió que, al aproximarse el quinto año de la invasión rusa en Ucrania, la infancia en el país continúa marcada por la violencia y la inseguridad. El organismo calcula que cerca de un tercio de los niños y niñas ucranianos —aproximadamente 2,6 millones— siguen desplazados por causa del conflicto. De ellos, 1,8 millones han buscado refugio fuera de Ucrania, mientras que más de 791.000 permanecen como desplazados internos.

Mammadzade ofreció un panorama de zonas en las que la rutina ha cambiado por completo, señalando que muchas familias viven bajo la amenaza constante de los ataques y que los espacios habitables se han movido literalmente bajo tierra, en áreas protegidas con redes antidrones. La organización también reportó que el personal de los centros de protección infantil, apoyados por UNICEF, ha detectado agotamiento generalizado entre los niños y sus familias debido a la tensión permanente.

Según detalló UNICEF a Europa Press, los efectos de la guerra no se limitan a las regiones cercanas al frente. Las hostilidades y ataques en zonas civiles se presentan en distintos puntos del territorio ucraniano, con consecuencias como la destrucción de viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura básica. Mammadzade subrayó que “encontrar seguridad no debería ser una esperanza lejana para ninguna familia, aunque sigue siendo una aspiración compartida”.

De acuerdo con una reciente encuesta elaborada por la agencia de la ONU, uno de cada tres adolescentes de entre 15 y 19 años en Ucrania se ha desplazado al menos dos veces, siendo la búsqueda de entornos seguros la razón preponderante para abandonar sus hogares. UNICEF destaca que este fenómeno impacta en el desarrollo y la estabilidad emocional de los menores.

Los datos recabados muestran un recrudecimiento de la violencia en determinadas zonas. El número de menores asesinados y mutilados en la ciudad y la provincia de Kiev cuadruplicó la cifra registrada el año anterior. La institución señaló que los ataques sostenidos sobre la infraestructura civil agravan la situación humanitaria, pues privan a la población infantil del acceso seguro a la educación, albergue adecuado y atención médica.

UNICEF precisó que, dentro del difícil contexto, la colaboración con autoridades locales ha permitido el funcionamiento de espacios de protección infantil que ofrecen cierto alivio a los menores. Según Mammadzade, estos centros se han convertido en lugares donde los niños pueden aprender, jugar y dormir al resguardo de la violencia. Al respecto, el representante destacó la resiliencia de la infancia ucraniana, afirmando: “Hoy los niños aprenden, juegan y duermen en sótanos solo para mantenerse a salvo”.

El citado funcionario expresó que pese al prolongado sufrimiento, los niños y niñas de Ucrania conservan aspiraciones de futuro y “siguen aspirando a hacer realidad sus sueños”. Mammadzade subrayó que la responsabilidad de ayudarles a recuperar una vida digna incumbe a toda la comunidad internacional, concluyendo: “La infancia de toda Ucrania ha sufrido durante demasiado tiempo”.

A lo largo de sus informes, UNICEF ha insistido en que el acceso a la seguridad y a contextos estables continúa fuera del alcance de la mayoría de los menores afectados por la guerra. El organismo reiteró que mientras persistan la violencia y la inseguridad, la reconstrucción de las rutinas y la salud de los niños desplazados no será posible. Según publicó Europa Press, una gran proporción de los menores ucranianos están privados de hogar y de escolarización en condiciones seguras, y los profesionales advierten que los impactos psicológicos y físicos pueden ser duraderos.

Diversos testimonios recogidos por UNICEF en Ucrania dan cuenta de la presión constante que implica el estado de hiperalerta en el que viven las familias. El informe citó psicólogos y otros trabajadores que prestan servicios en estos centros, quienes mencionaron el desgaste ocasionado por la inseguridad y la falta de acceso a la vida social y comunitaria. Según el organismo, los efectos pueden manifestarse en forma de ansiedad, problemas de aprendizaje, trastornos del sueño y alteraciones de la salud en general.

La organización internacional resaltó el compromiso de las familias y la infancia ucraniana a pesar del prolongado conflicto. Europa Press concluyó que los desafíos para reconstruir el tejido social del país son considerables, en tanto millones de menores siguen desplazados, alejados de sus hogares y de entornos educativos seguros, mientras las instituciones humanitarias intentan responder a las crecientes necesidades que impone la situación en Ucrania.