Trump afirma que "muy pronto" tomará una decisión sobre una venta de armas a Taiwán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado este lunes que tomará una decisión "muy pronto" sobre un futuro apoyo a la defensa de Taiwán, uno de los principales puntos de discordia con China y que está abordando, ha asegurado, con el dirigente de este país, Xi Jinping.

"Estoy hablando con él al respecto. Hemos mantenido una buena conversación y tomaremos una decisión muy pronto", ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el 'Air Force One'.

El inquilino de la Casa Blanca, que no ha dado más detalles, ha hecho estas declaraciones antes de la reunión prevista entre los dos dirigentes en abril en China, que en los últimos años ha intensificado su presión política y militar sobre la isla.

Las palabras de Trump llegan además días después de formalizar con las autoridades taiwanesas un acuerdo comercial por el que Washington rebajará al 15% desde el 20% el arancel aplicado a las importaciones de la isla, que eliminará a su vez los gravámenes para las exportaciones estadounidenses y se compromete a adquirir más de 37.000 millones de euros en petróleo y gas natural licuado (GNL) de Estados Unidos.

Asimismo, sus comentarios se producen después de que Trump y Xi mantuvieran una conversación telefónica a principios de febrero que el magnate neoyorkino calificó de "excelente". Sin embargo, según la versión china de la llamada, Estados Unidos debe "tratar con prudencia la cuestión de la venta de armas a Taiwán".

Los vínculos entre China y Taiwán se rompieron en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista Kuomintang sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista y se trasladaran al archipiélago. Las relaciones se restablecieron solo a nivel empresarial e informal en la década de 1980.