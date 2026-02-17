Socialistas en la Eurocámara piden explicaciones a la Comisión por participar en la Junta de Paz de Trump

Diversas voces dentro del Parlamento Europeo han puesto el foco en la autoridad y el alcance de la comisaria para el Mediterráneo, Dubravka Suica, tras conocerse que acudirá a la Junta de Paz en Washington el 19 de febrero. Según informó el medio que cubre la Eurocámara, el grupo Socialistas y Demócratas (S&D) ha exigido a la Comisión Europea una clarificación urgente sobre el mandato político y los límites de la participación de Suica en una cita impulsada por el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Las inquietudes se centran en la transparencia institucional y la legitimidad de un foro concebido para abordar la paz en Gaza, pero que también pretende extender sus mediaciones a otros conflictos globales.

De acuerdo con la información divulgada por el medio, los socialdemócratas pidieron al Ejecutivo comunitario detalles precisos sobre la posición oficial europea en esta Junta de Paz. Argumentaron que esta iniciativa, nacida bajo el impulso de Trump, presenta riesgos en materia de legitimidad internacional y podría desarrollarse fuera del marco multilateral de las Naciones Unidas. Yannis Maniatis, vicepresidente del grupo S&D para Asuntos Exteriores, advirtió sobre la “gran preocupación por la falta de transparencia, la falta de claridad del mandato y los riesgos de participar en iniciativas fuera del marco de Naciones Unidas”, según consignó el medio.

El colectivo de eurodiputados subrayó que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, debe informar al Parlamento Europeo con urgencia sobre las razones y condiciones que motivaron el envío de Suica a dicho foro. Entre los puntos que reclaman claridad destacan los procedimientos internos que amparan dicha decisión y el propósito concreto de la intervención. Además, han recordado la advertencia formulada por la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, quien resaltó que la Junta podría convertirse en un foro unilateral al excluir a los palestinos y dejar de lado los acuerdos internacionales basados en las resoluciones de la ONU referentes al proceso de paz en Gaza.

El eurodiputado Javier López, vicepresidente del Parlamento Europeo y miembro del PSC, expresó su desconcierto por la decisión de la Comisión. López calificó de “horrorizante” el envío de Suica a una iniciativa donde, además de Estados Unidos, participan “autocracias y seguidores” del movimiento ‘Make America Great Again’, vinculado a Donald Trump. Sostuvo que tal acción pone en tela de juicio el multilateralismo, reduce el protagonismo de Naciones Unidas y socava la meta de una paz justa con inclusión palestina. A ese señalamiento, añadió que espera que la acción sea corregida, pues considera que contraviene los intereses y valores fundamentales de la Unión Europea, según reportó la fuente.

Por su parte, el eurodiputado Nicolás González Casares, del PSdeG, consideró inaceptable la intervención de la comisaria Suica en la Junta de Paz. González Casares cuestionó el hecho de que Suica pueda estar excediendo competencias y atribuciones en política exterior sin un mandato explícito por parte de los Estados miembro, preguntándose además por la posición de la jefa de la diplomacia europea.

La Comisión Europea anunció su decisión este lunes. Comunicó que la comisaria para el Mediterráneo acudiría a la reunión de la Junta de Paz en Washington el 19 de febrero, tras rechazar previamente unirse a la iniciativa. Consultado al respecto en una rueda de prensa en Bruselas, el portavoz comunitario Guillaume Mercier aclaró que Suica asistiría solo a la parte dedicada a la situación en Gaza, sin participar en otras discusiones. Precisó además que esta presencia no implica la adhesión de la UE como miembro de la Junta de Paz y circunscribió su asistencia al compromiso comunitario con el alto el fuego en Gaza y a la voluntad de apoyar la reconstrucción y recuperación tras los ataques de Israel.

La portavoz comunitaria Arianna Podestà, consultada el martes sobre el rol que desempeñará la delegada europea, se remitió a que la Comisión está comprometida con el apoyo al proceso de paz en Oriente Próximo y con atender las necesidades de los ciudadanos de Gaza. Resaltó que el objetivo principal consiste en cooperar con todos los actores relevantes, incluidos Estados Unidos y otros socios internacionales. Insistió en que la participación no transforma a la UE en miembro de la Junta y reiteró la postura clara del Ejecutivo europeo en este sentido, de acuerdo con la información del medio.

Hasta la fecha de este anuncio, tanto la Comisión como los veintisiete Estados miembro rehusaban participar en la Junta de Paz. La principal objeción residía en las dudas expresadas sobre la compatibilidad de la organización impulsada por Trump con la Carta de Naciones Unidas, así como en cuestiones de gobernanza y jurisdicción. También existían interrogantes acerca del formato del foro, ya que reúne a más países que los previstos inicialmente por la Unión Europea, y de tipo jurídico respecto a la conformidad con el Derecho de la Unión y las atribuciones que la ONU ostenta en mediación internacional.

Trump ha propuesto que la Junta de Paz funcione de manera permanente y que medie en conflictos más allá de Gaza, competencia hasta ahora ejercida por Naciones Unidas. La propuesta de expansión y el carácter unilateral del foro suscitan escepticismo entre los eurodiputados socialdemócratas, quienes consideran fundamental preservar los equilibrios internacionales y el respeto a la legalidad supranacional. Ante este contexto, los críticos mantienen el reclamo de información transparente y detallada respecto a la actuación de la Comisión Europea en foros que podrían impactar tanto la política exterior europea como la legitimidad de los mecanismos internacionales de solución de conflictos.