Siria inicia la evacuación del campamento de Al Hol, que acoge a familiares de miembros de Estado Islámico

El representante de ACNUR en Siria, Gonzalo Vargas Llosa, informó el domingo que el organismo ha observado una reducción significativa en el número de residentes en el campamento de Al Hol. Según consignó el medio Syria TV, las autoridades sirias han comenzado el traslado de cientos de personas desde ese centro de desplazados hacia un nuevo refugio ubicado en Ajtarin, en la provincia de Alepo, con el objetivo de ofrecer mejores servicios y condiciones mínimas a las familias evacuadas, compuestas principalmente por mujeres y menores de edad. Este movimiento se enmarca en una estrategia más amplia de las autoridades de Siria, que buscan despoblar totalmente el área, que hasta hace poco tiempo estuvo bajo el control de las fuerzas kurdas semiautónomas.

De acuerdo con lo publicado por Syria TV, el proceso se inició después de que las autoridades sirias recuperaran el control pleno del campamento de Al Hol en enero. Este centro albergaba a miles de familiares de presuntos miembros del grupo Estado Islámico. Las familias trasladadas serán incorporadas a un proceso de rehabilitación en el nuevo destino, donde, según han anunciado las autoridades locales y la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, se prevén mejoras en los servicios y en las condiciones generales del refugio.

El representante de ACNUR en Siria, citado por Syria TV, declaró: “Las autoridades sirias han informado a ACNUR de su plan de reubicar a las familias restantes en el campamento de Ajtarin, en la provincia de Alepo, y han solicitado el apoyo de ACNUR para ayudar a la población del nuevo campamento, apoyo que estamos dispuestos a proporcionar”. Vargas Llosa también añadió que el organismo continuará apoyando tanto el regreso como la reintegración de los sirios que abandonen Al Hol, así como de los que todavía se encuentran allí.

De acuerdo a lo reportado por Syria TV, la operación de traslado de personas desde Al Hol forma parte de una serie de movimientos coordinados por las autoridades sirias junto con el Gobierno y otros actores internacionales. Entre estos esfuerzos, la semana pasada culminó el traslado de 7.000 presos asociados a Estado Islámico desde cárceles bajo el control de las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) hacia Irak. Este paso se realizó tras alcanzarse un acuerdo entre el Ejecutivo de Damasco y la administración kurda semiautónoma que gestiona partes del norte y noreste de Siria. El apoyo para este traslado lo brindó la coalición internacional liderada por Estados Unidos.

El campamento de Al Hol ha figurado durante años en las agendas internacionales por albergar a familiares de combatientes y simpatizantes de Estado Islámico, incluidos ciudadanos extranjeros y sirios desplazados por el conflicto. Según explicó Syria TV, el emplazamiento estuvo en manos de las autoridades kurdas hasta la reciente transferencia de la gestión a las fuerzas bajo control del Gobierno sirio. Esta situación ha motivado una revisión de la política de gestión de desplazados, con especial atención en la desocupación progresiva y la reubicación de sus residentes en infraestructuras alternativas.

La reubicación implementada prioriza la mejora en las condiciones de vida, según las declaraciones de los responsables sirios difundidas por Syria TV, que además remarcan la atención especial que demandan las mujeres y menores, que representan la mayoría de los evacuados. Como parte del programa integral, estas personas participan en procesos de reintegración, intentando facilitar su acceso a servicios básicos y su inserción en la vida civil.

El movimiento reciente de población y presos, así como los acuerdos alcanzados entre las partes sirias y kurdas, forman parte de una estrategia para reducir la presión sobre los campamentos y prisiones del país. El medio Syria TV detalló que tanto las autoridades locales como los organismos de Naciones Unidas están aumentando su coordinación para responder a las necesidades de los desplazados en estos nuevos destinos. ACNUR confirmó su disposición de colaborar estrechamente con las autoridades para garantizar el apoyo logístico y humanitario en las fases siguientes de esta política de reubicación de familias y personas vulnerables.

Por último, la evacuación de Al Hol y los traslados a Ajtarin se presentan como pasos clave en el marco de los esfuerzos del Gobierno sirio para recuperar el control sobre los movimientos de población desplazada y ayudar a quienes se vieron involucrados en la crisis derivada de la presencia de Estado Islámico en la región. Según la información difundida a través de Syria TV, se trata de la primera gran operación de este tipo desde el cambio de administración del campamento en enero, en la que participan agencias internacionales como ACNUR y autoridades locales con el objetivo declarado de mejorar las condiciones y garantizar la seguridad en las nuevas instalaciones.