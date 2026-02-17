Seis deportistas rusos y cuatro bielorrusos competirán bajo su bandera en los Juegos Paralímpicos de Invierno

En septiembre, la Asamblea General del Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) decidió levantar la suspensión que pesaba sobre los deportistas rusos y bielorrusos, lo cual restableció la posibilidad de que pudieran volver a competir representando a sus países. Según informó la BBC, seis atletas de Rusia y cuatro de Bielorrusia han recibido autorización para participar bajo sus banderas en los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, programados entre el 6 y el 15 de marzo.

Tal como publicó la BBC y confirmó el IPC este martes, esta medida marca un cambio en la situación que ambos países venían enfrentando en el contexto de las competiciones deportivas, ya que, tras la invasión rusa a Ucrania en 2022 y el respaldo de Bielorrusia a Moscú, los comités de ambos países habían sido excluidos de eventos internacionales. De acuerdo con el reporte de la BBC, a partir de 2023 se implementó una prohibición parcial que solo permitía a los deportistas competir bajo estatus neutral y sin exhibir emblemas nacionales, condición vigente en la actualidad para los Juegos Olímpicos de Invierno que también se celebrarán en Milán-Cortina d’Ampezzo.

El medio británico detalló que en los próximos Juegos Paralímpicos de Invierno, la representación rusa incluirá deportistas en las disciplinas de esquí alpino, esquí de fondo y snowboard, con igualdad de plazas entre mujeres y hombres. Por su parte, las plazas que corresponden a Bielorrusia se centran todas en la disciplina de esquí de fondo. Hasta la fecha del anuncio, no existía claridad absoluta sobre si los deportistas de estos países podrían participar con símbolos nacionales luego del levantamiento de las suspensiones decidido el otoño pasado, pero la comunicación del IPC confirmó la presencia limitada de atletas bajo banderas nacionales.

La exclusión original de ambos comités paralímpicos y olímpicos formaba parte de la respuesta internacional ante las acciones militares en Ucrania, lo que llevó a la cancelación temporal de la presencia de Rusia y Bielorrusia en eventos auspiciados por federaciones internacionales. Según la información brindada por la BBC, la restricción parcial implementada durante 2023 estipulaba la ausencia total de signos nacionales, himnos y banderas para los deportistas de ambos países, una política diseñada para evitar la representación visual o simbólica de los Estados sancionados.

Ahora, la decisión comunicada por el IPC representa una flexibilización respecto al enfoque anterior y se traduce en la autorización para que un número limitado de atletas participe portando los emblemas nacionales que les corresponden, lo que establece una diferencia significativa respecto a la situación neutral que aún se aplica en los Juegos Olímpicos de la misma ciudad.

El Comité Paralímpico Internacional especificó además que Rusia distribuirá sus seis plazas entre las disciplinas de esquí alpino, esquí de fondo y snowboard, permitiendo tanto la participación femenina como masculina de manera equilibrada, mientras que las cuatro plazas bielorrusas tienen asignación exclusiva en esquí de fondo. Esta asignación disciplinaria, detallada por el IPC y recogida por la BBC, delimita la estructura de la presencia de estos países en la próxima edición de la cita paralímpica invernal.

En el desarrollo de los acontecimientos, la institución ha mantenido el argumento de permitir la reincorporación progresiva de los deportistas rusos y bielorrusos dentro de un marco de cupo restringido y bajo observación, situación que busca equilibrar la participación deportiva con las preocupaciones políticas y las medidas adoptadas en respuesta a la crisis bélica en Europa del Este. La BBC subrayó que, pese al levantamiento de las suspensiones y la confirmación de los cupos, la autorización se limita únicamente a esos atletas concretos, excluyendo una futura representación más amplia o la participación masiva de delegaciones de ambos países durante 2026.

El anuncio hecho público implica que los nombres de los seis atletas rusos y los cuatro bielorrusos aún no han sido confirmados oficialmente, pero el proceso de selección se encuentra en manos de los respectivos comités nacionales de cara a los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán-Cortina d’Ampezzo. Según reportó la BBC, la decisión aborda temporalmente la cuestión de la presencia rusa y bielorrusa en eventos de alto nivel, aunque mantiene vigentes debates acerca de la neutralidad, la representación y el manejo político del deporte internacional.