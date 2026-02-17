Sánchez llama a no dar "ni un paso atrás" contra la violencia machista tras el crimen de Benicàssim

El número de asesinatos de mujeres por violencia de género en España llegó a siete en lo que va de 2026, tras la confirmación de un nuevo caso en Benicàssim, Castellón. Según publicó el medio que informa sobre el hecho, una enfermera falleció después de recibir varias puñaladas de su expareja mientras trabajaba en un centro de salud de esa localidad. Este caso incrementa a 1.350 el total de víctimas desde el año 2003, cuando comenzaron a registrarse estadísticas oficiales.

De acuerdo con el medio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, realizó una declaración pública en respuesta al crimen. El mandatario utilizó sus redes sociales para reiterar el compromiso contra la violencia de género y expresó solidaridad con los familiares y amistades de la víctima. Sánchezafirmó: "Con unidad, firmeza y sin dar ni un paso atrás. Solo así podremos poner freno a esta violencia estructural contra las mujeres. No descansaremos hasta conseguirlo", acompañado del lema '#NiUnaMenos'.

El asesinato se produjo el lunes en el centro de salud donde trabajaba la víctima como enfermera. El autor, su expareja, la atacó presuntamente con un arma blanca, infligiéndole heridas que resultaron mortales. La mujer fue trasladada en estado crítico al hospital, donde finalmente falleció. El agresor fue detenido poco después de los hechos y se espera que comparezca ante la justicia este próximo miércoles, puntualizó la fuente informativa.

El Ministerio de Igualdad, según consignó el mismo medio, confirmó que se trata de un caso de violencia de género, lo que llevó el conteo oficial de mujeres asesinadas por esta causa a siete en el presente año. Ni la víctima ni el atacante figuraban previamente en el sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género (VioGen), y no existían denuncias previas registradas, detallaron las autoridades a la fuente.

Tras lo sucedido, el Ayuntamiento de Benicàssim decretó dos días de luto oficial y organizó un minuto de silencio al mediodía. A esta muestra de duelo se sumaron otras instituciones de la Comunidad Valenciana en señal de repudio y para rendir homenaje a la víctima, reportó la prensa que cubre el caso.

El crimen y la reacción institucional resaltan la persistencia del problema estructural de la violencia de género en España, así como la importancia del acompañamiento por parte de las autoridades y de la sociedad civil en situaciones como la ocurrida en Benicàssim. Distintos organismos e instituciones hicieron público el seguimiento del caso y reiteraron su llamado a fortalecer las medidas de prevención y protección, informó el medio en su cobertura sobre el caso más reciente de violencia machista en el país.