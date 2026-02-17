Agencias

Rusia e Irán debaten "fortalecer la cooperación" en materia energética

El Ministro de Energía de Rusia, Sergei Tsivilev, y el ministro de Petróleo de Irán, Mohsen Paknejad, han debatido este martes el "fortalecimiento de la cooperación" energética entre Moscú y Teherán en una cita previa a la comisión intergubernamental ruso-iraní para la cooperación comercial y económica que se celebra en la capital iraní.

En un comunicado, el Ministerio de Energía ruso ha señalado que en el encuentro tanto Rusia como Irán "subrayaron la necesidad de ampliar la cooperación en diversos sectores de la economía, incluyendo la energía, el transporte y el comercio".

De cara a comisión intergubernamental, las partes discutieron la implementación de los documentos de cooperación firmados en anteriores citas.

Tsivilev y Paknejad copresidirán este miércoles la reunión que busca potenciar la cooperación comercial y económica entre Rusia e Irán y que, en esta ocasión, estará especialmente centrada en cuestiones energéticas, con la idea de firmar un protocolo en el que se centran 16 grupos de trabajo especializados.

