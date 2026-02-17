Lolita Flores y Pepe Habichuela, reconocidos por el Gobierno con la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio

El Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha concedido este martes la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a María Dolores González Flores, conocida artísticamente como Lolita Flores, y a José Antonio Carmona, conocido como Pepe Habichuela.

A lo largo de varias décadas, Lolita Flores ha desarrollado una "carrera plural y coherente en los ámbitos de la música, el teatro, el cine y la televisión, convirtiéndose en una figura central de la cultura popular contemporánea", según figura en el documento oficial de la condecoración, que señala que su labor artística ha destacado por la capacidad de integrar la tradición cultural española.

De igual modo, indica el documento, su trayectoria como actriz constituye una aportación destacada al desarrollo de las artes escénicas en España.

Por su parte, Pepe Habichuela "es una de las figuras más influyentes de la guitarra flamenca contemporánea". Miembro destacado de una histórica saga gitana de músicos granadinos, su obra ha sido fundamental en la evolución del flamenco desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad.

Su toque, profundamente arraigado en la tradición, ha destacado por su capacidad de innovación, incorporando nuevos lenguajes musicales sin perder la esencia del flamenco más ortodoxo, contribuyendo así a su renovación y proyección internacional.

Junto a su aportación estrictamente artística, resulta especialmente significativa su labor de defensa, dignificación y transmisión de la cultura gitana, avalada por el Premio de Cultura Gitana a la Música, concedido por la Fundación Instituto de Cultura Gitana

Otras personalidades distinguidas con la Gran Cruz de esta orden son, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, Joan Manuel Serrat, Ricky Rubio, Jorge Edwards, María Dolores Pradera, Concha Velasco o Carlos Saura.

La Orden Civil Alfonso X el Sabio se estableció en 1939 y su precedente era la Orden Civil de Alfonso XII. Su finalidad es premiar a personas físicas y jurídicas por los "méritos contraídos en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y la investigación o que hayan prestado servicios destacados en cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional". El Gran Maestre de la Orden es el rey y el Gran Canciller, el ministro o ministra de Educación.