Las expectativas de los inversores alemanes bajan en febrero, pero siguen cerca de máximos de 2021, según ZEW

Las previsiones apuntaron a que los sectores exportadores de Alemania evidenciaron una mejora de confianza durante febrero, resultado posiblemente asociado a un incremento inesperado en los pedidos previstos para finales de 2025. Esta tendencia surge a pesar de los desafíos persistentes que enfrenta la industria y el entorno económico general del país. Según informó el Centro de Investigaciones Económicas Europeas de Leibniz (ZEW), la percepción acerca del panorama macroeconómico germano reflejó pocos cambios en cuanto al optimismo de los inversionistas, ubicándose la expectativa ligeramente por debajo del máximo registrado el mes anterior, pero aún así sosteniéndose en valores elevados comparados con los últimos años.

En detalle, ZEW reportó que el indicador de expectativas para Alemania en febrero se situó en 58,3 puntos, tras haber alcanzado 59,6 unidades en diciembre de 2025. Esta cifra representa la segunda marca más alta desde 2021, lo que indica que, pese al ajuste a la baja, la confianza entre los inversores se mantiene en niveles sólidos. Tal como publicó ZEW, la percepción de la coyuntura actual del país también evidenció signos de alivio, con una mejora al pasar de -72,7 puntos en el mes anterior a -65,9 puntos en febrero. Esta variación sugiere un enfoque menos pesimista hacia el momento presente de la economía alemana comparado con meses previos.

Achim Wambach, presidente del ZEW, declaró que el índice se mantiene estable y que la economía alemana atraviesa una “fase de recuperación frágil”. Wambach añadió que los retos estructurales siguen teniendo peso, especialmente en lo que se refiere a la industria y a la inversión privada. Además, el directivo enfatizó en la importancia de aprovechar futuras reformas en los sistemas de seguridad social para incrementar de forma significativa la competitividad de Alemania como destino de inversiones y negocios, de acuerdo a las declaraciones que recogió el medio.

ZEW detalló que los sectores con orientación exportadora consiguieron avances en la confianza, con niveles de mejora entre moderados y destacados. Esta tendencia favorece la percepción de una recuperación a pesar de la volatilidad afrontada por la industria manufacturera y las dificultades derivadas de factores internacionales y nacionales. El reporte describe que la entrada de pedidos hacia finales de 2025 superó las expectativas iniciales, lo cual podría estar impulsando el optimismo en ciertos grupos empresariales orientados al comercio exterior.

El informe de ZEW también reflejó una mejora en las perspectivas de consumo privado, que se presentaron más positivas incluso frente a la permanencia de la incertidumbre que afecta tanto a hogares como a empresas. Aunque el temor por la estabilidad futura persiste en algunos segmentos, la percepción sobre el gasto de los consumidores parece haber ganado terreno respecto a meses previos, tal como reportó el ZEW en su análisis del dato correspondiente a febrero.

En el contexto de la zona euro, ZEW señaló que las previsiones de los inversores alemanes para la región también sostuvieron una tendencia relativamente estable, ubicándose en 39,4 puntos frente a los 40,8 de enero, lo que muestra una ligera reducción pero sin rupturas importantes en el sentimiento. Por su parte, la valoración sobre la situación actual de la eurozona mostró una mejoría, subiendo en 4,5 puntos hasta alcanzar los -13,6 enteros, según consignó el medio especializado.

El análisis de ZEW incluyó también una perspectiva sobre la influencia que pueden tener futuras reformas estructurales en el escenario económico alemán, destacando la necesidad de reforzar los incentivos para la inversión privada y la atracción de proyectos empresariales internacionales. Este planteamiento responde a la preocupación acerca de la demanda interna, el crecimiento sostenible y la posición competitiva del país frente a otros actores del entorno europeo y mundial.

Como conclusión institucional del reporte, ZEW enfatizó que a pesar de los avances señalados en ciertos sectores, el contexto global e interno obliga a las autoridades y entidades empresariales a mantener una cautela en sus proyecciones, vigilando la evolución de indicadores claves y el efecto de las políticas públicas sobre la economía real. Achim Wambach resumió este enfoque afirmando que “la economía alemana se encuentra en una fase de recuperación frágil”, confirmando la visión general de estabilidad, con resiliencia en segmentos concretos como las exportaciones, aunque bajo el peso de retos estructurales que aún requieren decisiones estratégicas desde el ámbito político y empresarial.