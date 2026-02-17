Agencias

La canadiense Lundin Mining invertirá 15.199 millones de euros en proyectos de cobre, oro y plata en Argentina

La canadiense Lundin Mining ha anunciado una inversión de 18.000 millones de dólares (15.199 millones de euros) en los próximos nueve años en el proyecto minero Vicuña, situado en San Juan (Argentina), para producir cobre, oro y plata.

El proyecto, que será desarrollado por la empresa Vicuña, participada al 50% por Lundin Mining y la australiana BHP, prevé una producción anual media de aproximadamente 395.000 toneladas de cobre, 711.000 onzas de oro y 22,2 millones de onzas de plata durante los primeros 25 años completos, según especificó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en su cuenta de 'X'.

En la primera década de producción, la estimación de la compañía apunta a una producción de 2,5 millones de toneladas de cobre, unos 5,5 millones de onzas de oro y 214 millones de onzas de plata.

Con estas cifras, explica Caputo, el proyecto se situaría en el "top 5 a nivel mundial en cobre, oro y plata".

A partir de una inversión inicial de 7.000 millones de dólares (5.911 millones de euros) y hasta recibir el primer concentrado de cobre en 2030, Vicuña desarrollará el proyecto en tres etapas que contemplan la apertura de una mina a cielo abierto, una planta concentradora y una segunda para la recuperación de cobre, oro y plata, y la expansión de esta infraestructura.

En esta última etapa, explicó Caputo, "se necesitará infraestructura de soporte en Chile a través de un esquema de 'outsourcing'", que será construida por terceros, "incluyendo una planta desalinizadora de agua de mar, una planta de refinado y un ducto de concentrado".

El proyecto minero de Vicuña es el décimo primero en acogerse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) en Argentina, impulsado por el presidente Javier Milei para atraer inversiones nacionales y extranjeras superiores a 200 millones de dólares (168 millones de euros) en sectores estratégicos, como la minería o la energía, a cambio de beneficios fiscales durante los siguientes 30 años.

