Joma refuerza su plan de expansión con la apertura en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo

Joma avanza en su plan de expansión con la apertura de una nueva tienda en el Centro Comercial Vialia Estación de Vigo, gestionado por Nhood, que abre sus puertas este martes en una apuesta por espacios que ofrecen al consumidor una experiencia de compra más completa y personalizada.

El nuevo punto de venta de Joma cuenta con 200 metros cuadrados divididos entre el calzado y el textil de la nueva colección de la marca para esta temporada. El espacio ofrecerá una amplia representación de sus principales disciplinas deportivas, entre las que destacan running y trail, pádel, futsal, fútbol y tenis.

Además, incorporará las líneas 'sportwear', pensadas para acompañar el día a día con propuestas que combinan estilo y comodidad. Estará ubicada en la planta baja, junto a la entrada principal del centro comercial, en una zona de alta visibilidad y gran tránsito que refuerza el posicionamiento de la marca dentro del sector deportivo.

Coincidiendo con el periodo de rebajas establecido en el sector retail, los clientes podrán disfrutar hasta final de mes de descuentos especiales en textil y calzado, con promociones que oscilan entre el 30 y el 50 por ciento.