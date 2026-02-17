Gemma Camacho, sobre Cayetano Rivera: "Éramos amigos, quizá algo más especial, pero no se solapó nada"

Gemma Camacho da un paso al frente y se sienta por primera vez en la mesa de 'El tiempo' justo para hablar sin rodeos de su vínculo con Cayetano Rivera y de la nueva relación del torero con Tamara Gorro. La periodista, hasta ahora siempre en el rol de reportera, define lo suyo con Cayetano como "una bonita amistad" y bromea con Canales Rivera en plató, mientras el programa contrasta la naturalidad con la que Tamara atiende a la prensa con el estilo mucho más contenido de Gemma.

Camacho insiste en que jamás quiso vender una historia de amor, pero reconoce que la relación con Cayetano tuvo un punto "más especial". "Le admiro y le deseo lo mejor, éramos amigos, quizás una relación más especial, sí, pero somos adultos y lo hablamos desde el segundo día", resume, dejando claro que entre ellos todo quedó aclarado desde el principio. Aun así, admite que lo ha pasado mal con la exposición: asegura no haber sabido gestionar que una agencia la persiguiera "hasta la puerta de casa" para ver si quedaba con él y reivindica que no va a dejar de ser ella misma "por estar con un señor o no".

En plató, el equipo recuerda las palabras de Estefanía Sambruno, que aconsejó a Tamara Gorro "huir", y Gemma desvela que ella recibió advertencias similares. "A mí también me dijeron 'huye' y he recibido mensajes muy desagradables", reconoce. Pese a esas voces críticas, defiende a Cayetano en lo personal: explica que con ella "siempre ha sido respetuoso", que tiene una forma "peculiar" de ser, muy reservado, poco pendiente del teléfono y nada sociable, pero que justamente por eso guarda mucho su intimidad.

Gemma niega tajante haber sido el detonante de ninguna ruptura ni haber participado en una infidelidad. Relata que empezaron a hablar "bajo el respeto" hace unos tres años, a través de mensajes, y que cuando estallan los rumores y salen las fotos se siente culpable de que esa amistad acabe en portada. Recuerda que llegó a avisar a sus directores cuando la mandaron a Sevilla para una pieza vinculada a Kiko Rivera: pidió no hablar de la familia Rivera para no alimentar el ruido alrededor de su propio nombre, y asegura que nunca se ha metido en ninguna relación de Cayetano ni conoce al detalle sus experiencias anteriores.

Sobre el famoso reportaje gráfico, Gemma cuenta que el día que un director de revista le pregunta por las imágenes ella ni siquiera sabía que existían y llegó a pensar que se trataría "de otra mujer". Afirma que a ella no le molestaba porque, para ella, era una relación de amistad, sin acuerdos de exclusividad: no hablaban de futuro ni de una "relación cerrada", solo de Navidad y planes cotidianos. Incluso reconoce que, tras el accidente de Cayetano contra una palmera, intentó cuidar sus respuestas y "cortar totales" para que él quedase lo mejor posible en televisión.

La reportera también desvela una conversación privada clave: cuando los rumores arrecian, llama a Cayetano para preguntarle si ha estado con otras mujeres y él le responde que no. Para ella, ese intercambio marca el respeto mutuo: "Ahí queda el respeto de él hacia mí y yo hacia él", sostiene. Al mismo tiempo, admite que la situación enfría su vínculo con el torero y que, desde que le preguntan abiertamente por él, no han vuelto a verse.

Mientras en plató se analiza la "naturalidad" de Tamara Gorro, Gemma deja claro que no quiere convertirse en personaje fijo de este triángulo mediático. Dice entender que Tamara se coloque ahora "al otro lado" porque lleva toda la vida haciéndolo, pero subraya que ella ha pasado de periodista a protagonista de la noticia sin buscarlo y que se ha visto obligada incluso a desaparecer de redes durante semanas. "No se solapó la relación", recalca, para zanjar insinuaciones, y concluye que su intención al sentarse en plató es, precisamente, cerrar capítulo y poder seguir con su vida al margen de la nueva pareja de Cayetano.