FRITZ! lanza los repetidores Mesh Set 1700 para llevar la tecnología WiFi 7 a todos los rincones del hogar

FRITZ! ha anunciado el lanzamiento de los packs de repetidores Mesh Set 1700 con el objetivo de incorporar la tecnología WiFi 7 a cualquier espacio del hogar.

Presentados el pasado mes de agosto durante la feria IFA de Berlín (Alemania), los repetidores FRITZ!Mesh Sets 1700 pueden usarse con cualquier 'router' para mejorar la latencia, velocidad y estabilidad de la red.

Dos de cada tres conexiones WiFi en España siguen utilizando estándares obsoletos como WiFi 4 o 5, según la empresa de diagnósticos Ookla. Frente a esta situación, FRITZ! ha lanzado el conjunto de repetidores FRITZ!Mesh Sets 1700 para actualizar las conexiones a WiFi 7 con velocidades de hasta 3.600 Mbps.

"En España sufrimos lo que los expertos llaman la 'enfermedad del WiFi obsoleto': a pesar de contar con la mejor red de fibra óptica de Europa, en la mayoría de los hogares y oficinas se siguen utilizando equipos obsoletos que no permiten disfrutar de toda la velocidad disponible", ha señalado el el director de FRITZ! para España y Portugal, Ralf Muntean.

Estos packs contienen dos o tres unidades, alcanzando cada repetidor una velocidad de hasta 880 Mbps en la banda de 5 GHz y hasta 688 Mbps en la de 2,4 GHz para asegurar el rendimiento de la conexión para videollamadas, juegos en línea u otras actividades más complejas gracias a la tecnología Mesh.

Para la instalación de los FRITZ!Mesh Sets 1700 hay que conectar uno de los repetidores mediante LAN al 'router' o al terminal de fibra óptica, mientras que el resto se pueden configurar a través de una aplicación móvil.

Los repetidores FRITZ!Mesh Sets 1700 ya están a la venta por un precio que parte de los 209 euros, y se pueden adquirir en los principales canales de distribución, así como la página oficial de FRITZ!.

