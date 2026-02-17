Agencias

El Real Teatro de Retiro ofrece 5 funciones de 'Más acá de los romances', el primer musical sobre el romancero español

El Real Teatro de Retiro ofrecerá, entre el 21 y el 28 de febrero, en su sala principal, cinco funciones del espectáculo 'Más acá de los romances' en el que música, poesía y danza se alían para rescatar algunos momentos del Romancero español contados y cantados como si se tratase de un musical.

El espectáculo está recomendado para todos públicos, a partir de 12 años, y las funciones tendrán lugar el sábado 21 de febrero, a las 12:00 y 17:00 horas; el domingo 22 de febrero, a las 12:00 horas, y el sábado 28 de febrero, a las 12:00 y 17:00 horas

Los espectadores acompañarán a Ramón Menéndez Pidal y a su mujer, María Goyri, por un camino autobiográfico en el que ambos intelectuales, junto a su hija Jimena compartirán un viaje mágico por la Castilla del Cid.

Entre la curiosidad y la sorpresa, el público explorará con ellos la cultura desde la Edad Media hasta mediados del siglo XX descubriendo la riqueza de unos romances que habían quedado escondidos bajo las capas de la historia.

La idea de esta historia musical nace de la necesidad de rescatar y mirar sin complejos, más de mil años de cultura en español y revivirla de forma lúdica, viva y teatral. Con este deseo en sus corazones, la compañía For the Fun of It crea, da forma e interpreta 'Más acá de los romances'.

La dirección artística es de Antonio Castillo Algarra y la musical de Ignacio Rodulfo Hazen, intérpretes también en la función, junto a un elenco encabezado por Pilar González Barquero, Adrián Díaz Rodríguez, Alejandra R. Montemayor, Javier Turrientes, Miguel Álvarez y Nicolás Casas.

La banda sonora contiene música de los siglos XVI, XVII, XVIII y XX para romances tradicionales de la cultura popular junto a poemas de autores como Fray Luis de León, Lope de Vega, Calderón de la Barca o Federico García Lorca, entre otros.

