El Mundial de Fútbol 2026 generará un gasto de 469 millones en las ciudades anfitrionas de EEUU, según Mabrian

A la espera de que se defina la lista final de equipos que participarán en el Mundial de Fútbol 2026, miles de seguidores siguen posponiendo las reservas de sus viajes, según señalaron los resultados de un informe de Mabrian recogidos por varios medios. El análisis destaca que la demanda de viajes está sujeta a la confirmación de los equipos clasificados, por lo que la repesca pendiente ha detenido en buena medida la planificación por parte de los aficionados. Este escenario mantiene a las ciudades anfitrionas en Estados Unidos, México y Canadá expectantes ante la evolución de la demanda turística vinculada al evento, mientras se esperan decisiones clave que determinarán el movimiento de visitantes.

Según informó el medio, el estudio conjunto de The Data Appeal Company y Mabrian estima que el torneo, que se celebrará entre junio y julio de 2026, generará un gasto turístico agregado de 556 millones de dólares (469 millones de euros) en las ciudades estadounidenses donde se disputarán los partidos, lo que representa aproximadamente el 60% del impacto económico estimado para los Juegos Olímpicos de París 2024. El mismo análisis precisa que, de este monto, la mitad del desembolso se enfoca en cinco destinos principales de Estados Unidos.

East Rutherford, en Nueva Jersey, aparece a la cabeza con un gasto proyectado de 67 millones de dólares (56 millones de euros). La selección de este destino como uno de los mayores beneficiados responde a su proximidad con la zona metropolitana de Nueva York y la gran capacidad de su estadio, donde está previsto celebrar varios encuentros del campeonato. Después se sitúan Inglewood, California, con una proyección de 59 millones de dólares (49,8 millones de euros); Arlington, Texas, con unos 58 millones de dólares (49 millones de euros); Atlanta, Georgia, con 52 millones de dólares (44 millones de euros); y Seattle, Washington, alcanzando los 51 millones de dólares (43 millones de euros).

El análisis realizado por Mabrian, reproducido por diversos medios internacionales, muestra que la restauración absorberá el mayor porcentaje del gasto turístico con una cifra que ronda los 280 millones de dólares (263 millones de euros), lo que supone el 50,5% del total estimado. A continuación, el alojamiento representará el 32,5% del desembolso global, alcanzando los 181 millones de dólares (152 millones de euros), y el transporte sumará otros 95 millones de dólares (80 millones de euros), cifra que equivale al 17% del gasto total generando por los visitantes del certamen deportivo.

El informe de Mabrian también pone en relieve cómo la respuesta de los aficionados a la oferta turística se mantiene sujeta a factores como la programación y disponibilidad aérea. El texto explica que, según el calendario actualizado hasta enero de 2026, Estados Unidos es el único país entre los anfitriones que cuenta con vuelos directos que enlazan con todos los mercados de origen de los equipos clasificados, lo que facilita la llegada de turistas internacionales. Además, se prevé aumentar en un 3,3% las plazas aéreas disponibles desde estos mercados hacia territorio estadounidense en comparación con el año anterior, según publicó la fuente.

Por parte de México, el país dispone de conexiones aéreas directas con 15 de los mercados de origen de los equipos clasificados y, según el informe citado, es el anfitrión que más amplía la oferta de asientos en vuelos provenientes de países competidores, con un aumento del 4,3%. Canadá, según reportó Mabrian, reforzará su capacidad aérea en un 3,4% desde los doce mercados clasificados que mantienen rutas directas con el país.

La incertidumbre generada por la falta de confirmación de los equipos afecta no solo a la demanda de entradas, sino también al flujo de reservas hoteleras y tickets de avión. El medio remarca que la evolución de la demanda mostrará cambios significativos tan pronto queden definidos los participantes finales, desencadenando una oleada de planificaciones y reservas que repercutirán directamente en el tráfico internacional y, por extensión, en los ingresos previstos por la industria turística de las ciudades anfitrionas.

En lo referente al impacto para cada sector, el informe destaca que la restauración será la categoría con mayor movimiento económico, favoreciendo tanto a grandes cadenas como a negocios locales, ante la afluencia de visitantes en las urbes seleccionadas. El gasto en alojamiento indica que hoteles, apartamentos turísticos y otros servicios de hospedaje experimentarán una ocupación intensa durante el periodo de celebración del torneo, mientras que el transporte, incluyendo tanto traslados internos como rutas interurbanas, se posicionará como una partida clave para los desplazamientos de los asistentes.

En suma, el estudio de Mabrian y The Data Appeal Company establece un panorama en el que el movimiento financiero y logístico ligado al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá dependerá de variables todavía en desarrollo, en particular la conformación definitiva de las selecciones participantes. Las expectativas de ingresos y flujos de visitantes quedarán ajustadas a la resolución de la repesca pendiente y la evolución de las reservas, que aún hoy siguen en espera hasta nuevo aviso, según reportó el medio especializado.