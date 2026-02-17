El álbum familiar inédito de la princesa Leonor y la infanta Sofía: las fotos privadas que ha compartido Casa Real

La reciente difusión de imágenes en las que puede verse la despedida de los Reyes Felipe y Letizia a la infanta Sofía antes de partir hacia Gales en 2023 marca uno de los momentos significativos del nuevo álbum familiar publicado por la Casa Real. En ese conjunto fotográfico, compartido a través de la página web oficial y recogido por diversos medios, se incluyen escenas que evidencian la evolución personal de las hijas de los monarcas, mostrando tanto episodios cotidianos como aquellos que reflejan hitos importantes en el desarrollo de Leonor y Sofía.

Según la información detallada por la Casa Real, este recopilatorio de imágenes inéditas busca acercar al público a la dimensión más privada de la familia, a través de instantes que hasta ahora permanecían en el archivo más restringido de la Zarzuela. Las fotografías abarcan desde los primeros años de vida de las infantas hasta escenas más recientes de su juventud, presentando a Leonor y Sofía no sólo como figuras públicas, sino también en su entorno doméstico y familiar. Entre las instantáneas más destacadas se encuentran aquellas tomadas durante las primeras Navidades de las niñas, donde la infanta Sofía aparece en brazos de Letizia, mientras el rey Felipe comparte con Leonor el momento de decorar el árbol.

El medio recogió que, dentro del conjunto, también se han recuperado imágenes pertenecientes al reportaje realizado con motivo del 40 aniversario de la reina Letizia. En una de estas escenas, la reina sostiene a Sofía dormida en su regazo, mientras Felipe se divierte junto a Leonor, reforzando la idea de una convivencia cercana entre padres e hijas. Además, se incluyen fotos tomadas durante actividades al aire libre, mostrando a las hermanas vestidas de manera casi idéntica y participando en excursiones en la naturaleza.

La selección fotográfica también incorpora recuerdos que forman parte de la historia reciente de la Casa Real. Uno de los ejemplos es el momento en que la familia, confinada por las restricciones derivadas de la pandemia, realizó una lectura pública de fragmentos de "El Quijote". Según consignó la página oficial de la Casa Real, en ese acto la infanta Sofía leyó en público por primera vez, alternando los pasajes de la obra con su hermana Leonor, en un gesto que reforzó la imagen de unidad entre ambas.

El álbum revela, de acuerdo con la información difundida por la Casa Real y citada por varios medios, cómo Leonor y Sofía han ido emprendiendo trayectorias propias dentro de una estructura familiar, en la que el acompañamiento de sus padres aparece como un elemento constante. Mientras se documenta la partida de Sofía rumbo a Gales para cursar el Bachillerato Internacional, también se hace alusión al inicio de la formación castrense de la princesa Leonor, reflejando los caminos paralelos de las hermanas en su tránsito hacia la vida adulta.

Tal como detalla la Casa Real, al utilizar el formato de álbum fotográfico como instrumento de comunicación institucional, se busca ofrecer una visión menos protocolaria y más cercana de los reyes y sus hijas, sin perder el control sobre la propia imagen de la familia. La publicación actúa como un dispositivo mediante el cual se construye una narrativa específica sobre el crecimiento de Leonor y Sofía, los momentos clave compartidos con sus padres y el modo en que estos episodios contribuyen a la imagen futura de la Corona.

Las fotografías, al ser parte de una publicación oficial, cumplen la doble función de constituir un recuerdo personal y, a la vez, de servir como herramienta narrativa que conecta el presente de la familia real con su proyección institucional. Según reportaron medios que han accedido a la selección, la decisión de compartir estas imágenes responde tanto a la intención de mostrar cercanía con la ciudadanía como a la estrategia de consolidar la imagen pública de las infantas en etapas significativas de su vida, como la partida académica de Sofía o el inicio de la formación militar de Leonor.