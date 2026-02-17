El 35% de los españoles no toma ninguna medida ante las alertas de ciberseguridad

El 49 por ciento de los mayores de 61 años en España no toma ninguna medida preventiva frente a las alertas de ciberseguridad, según datos recogidos en el último informe “Consumer Pulse” de TransUnion. La compañía situó entre las causas de esta realidad tanto la saturación mediática como el desconocimiento, factores que inciden especialmente en este grupo demográfico. El informe, difundido por TransUnion y analizado por diversos medios, señala que uno de cada tres españoles, es decir, el 35 por ciento de la población, reconoce no actuar ante las advertencias sobre amenazas digitales, cifra que se incrementa claramente en los adultos mayores.

TransUnion, en su análisis trimestral, destacó que el desconocimiento representa el principal argumento para no responder ante riesgos en línea: el 52 por ciento de quienes no toman precauciones alude a la falta de información suficiente como causa principal. La saturación informativa es otro factor relevante; así lo manifiesta el 20 por ciento de los encuestados que no siguen recomendaciones de seguridad digital. El informe pone de relieve la vulnerabilidad generacional frente a las amenazas digitales y las particularidades de las respuestas adoptadas por los diferentes segmentos de edad.

En relación con la percepción sobre posibles fraudes digitales recientes, el informe de TransUnion indicó que el 71 por ciento de los participantes en el estudio no tiene constancia de haber sido víctima de algún fraude, ya sea a través de mensajes de texto, correos electrónicos o llamadas telefónicas fraudulentas, en el transcurso de los últimos tres meses. Dentro de este grupo, la Generación X registra el porcentaje más alto de desconocimiento de incidentes (77 por ciento), seguida de cerca por los Baby Boomers (76 por ciento). Por el contrario, los jóvenes de la Generación Z reconocen haber sufrido con mayor frecuencia ataques digitales: el 44 por ciento de ellos tiene constancia de haber sido objetivo de fraudes en el periodo analizado, según detalló el informe.

Respecto a los métodos empleados para perpetrar fraudes digitales en España, el “Consumer Pulse” de TransUnion refleja que el ‘smishing’, es decir, el envío de mensajes de texto fraudulentos para obtener información personal, representa el 33 por ciento de los casos identificados por las víctimas. El ‘vishing’, consistente en llamadas telefónicas engañosas con idéntico propósito, afecta al 31 por ciento de los afectados. Las estafas de terceros, llevadas a cabo a través de sitios legítimos de comercio electrónico, comprenden el 19 por ciento de los incidentes registrados por los participantes en el estudio.

El informe detalla, además, que los patrones de fraude digital con mayor crecimiento respecto al estudio anterior de mediados de 2025 corresponden al robo de cuentas, el robo de identidad, las estafas a través de “mulas” (donde los delincuentes transfieren fondos obtenidos ilícitamente a través de intermediarios) y el fraude vinculado a las prestaciones por desempleo. De acuerdo con los datos suministrados por TransUnion, estos delitos han mostrado un repunte en la frecuencia de aparición en los últimos meses.

En cuanto a las respuestas adoptadas por la población española, el 46 por ciento de los encuestados declaró haber modificado sus contraseñas en los últimos 60 días como medida preventiva o de reacción ante posibles amenazas digitales. El 16 por ciento optó por alterar las opciones de inicio de sesión, eligiendo mecanismos que no exigen contraseñas tradicionales o recurriendo a aplicaciones de autenticación, con el fin de reforzar la protección de sus datos digitales, según consignó TransUnion en su más reciente informe.

TransUnion subrayó la importancia del desconocimiento y la saturación mediática como factores que condicionan las decisiones frente a las advertencias sobre ciberseguridad. El informe expone que, pese al aumento de métodos y casos de fraude digital, una parte significativa de la población sigue sin adoptar medidas de prevención, lo que incrementa su vulnerabilidad, especialmente en los segmentos con menor familiaridad con las amenazas digitales y la cultura de la protección en línea.