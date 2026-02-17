Carlos Alcaraz supera un exigente estreno en Doha ante Arthur Rinderknech

La eliminación de Pablo Carreño y Roberto Carballés en la primera ronda dejó a Carlos Alcaraz como el único representante español en la siguiente fase del torneo de Doha, según detalló el medio Europa Press. Alcaraz, actual número uno del mundo, consiguió una trabajada victoria ante el francés Arthur Rinderknech, después de un encuentro que duró una hora y 47 minutos. El duelo, correspondiente a la primera ronda del ATP 500 disputado en pista dura en los Emiratos Árabes Unidos, mantuvo la igualdad en el marcador durante casi todo el desarrollo, pero el joven murciano se impuso con un resultado de 6-4 y 7-6(5).

Europa Press reportó que Alcaraz mostró firmeza al inicio, ganando de manera contundente sus primeros juegos al servicio y buscando atacar a Rinderknech con subidas a la red. El propio medio especificó que el español dispuso de dos oportunidades de quiebre en el tercer juego, aunque su rival logró salvarlas. No obstante, en el quinto juego, Alcaraz rompió finalmente el servicio del francés. El partido se mantuvo parejo y Alcaraz tuvo otras oportunidades de quiebre que no pudo concretar hasta el último juego del primer set, que cerró a su favor tras 52 minutos.

Durante el segundo set, ambos jugadores defendieron con solidez sus servicios. Según publicó Europa Press, Alcaraz apenas obtuvo un punto al resto hasta que el marcador llegó al 3-3. Rinderknech, en buena forma, alcanzó dos pelotas de set con 6-5, pero el número uno del mundo resistió y forzó el desempate. En el ‘tie-break’ la paridad se mantuvo, pero Alcaraz logró romper con 4-4, se adjudicó su siguiente saque y cerró el partido aprovechando su segunda oportunidad de match point con una derecha ganadora.

Tras el triunfo, Alcaraz se medirá en la siguiente ronda contra el francés Valentin Royer, quien avanzó al superar el lunes a su compatriota Pierre-Hugues Herbert en dos sets, con parciales de 6-0 y 6-3, según informó la misma fuente.

El resumen de la jornada para el tenis español, además de la victoria de Alcaraz, incluyó la retirada de Jaume Munar del certamen y su baja temporal hasta el inicio de la temporada de tierra batida por una lesión en el brazo derecho, consigna Europa Press.

En esa misma jornada, Pablo Carreño realizó dos partidos exitosos en la fase previa, pero cayó ante Quentin Halys en la primera ronda del cuadro principal. El encuentro, como detalló Europa Press, se extendió por más de dos horas y media. Carreño ganó el primer set con un solo quiebre, pero Halys reaccionó y forzó el tercer set, donde encadenó cuatro juegos consecutivos para sellar la victoria con un marcador de 4-6, 7-5 y 6-3.

Roberto Carballés, por su parte, fue superado por el chino Zhizhen Zhang, número 319 del mundo, según consignó Europa Press. El tenista asiático dominó el encuentro con un 6-4, 6-4 y Carballés no pudo quebrar su servicio en ningún momento. El partido culminó tras una hora y 16 minutos, dejando al tinerfeño fuera del certamen.

De acuerdo al reporte de Europa Press, Alcaraz aún no ha conseguido el título en Doha y la competencia continúa para él con un enfrentamiento ante un nuevo rival francés en la próxima fase. Mientras tanto, el resto de los españoles que participaban en el torneo ya han sido eliminados o se han retirado por lesión.