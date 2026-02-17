Apple Podcasts mejorará la experiencia de vídeo con la tecnología HTTP Live Streaming

La posibilidad de cambiar entre la visualización de vídeo y la reproducción de solo audio en los pódcast, sin interrupciones y de manera fluida, se perfila como una de las principales novedades que se incorporarán en Apple Podcasts, de acuerdo con la información publicada por Engadget. Esta función permitirá a los usuarios mayor flexibilidad tanto en el consumo de contenidos como en la gestión de su experiencia dentro de la plataforma. Estas transformaciones acompañarán la implementación de la tecnología HTTP Live Streaming (HLS), un avance en la distribución de video que también posibilitará el acceso a emisiones en directo y la descarga de episodios para verlos sin conexión a internet.

La actualización incluye la integración de la tecnología HTTP Live Streaming, diseñada para incrementar la calidad del servicio y la eficiencia en la transmisión de archivos de vídeo, según consignó Engadget. Este protocolo, el mismo que se emplea ampliamente en la web, permite que el contenido se adapte de manera óptima tanto a redes móviles como a conexiones WiFi, mejorando la compatibilidad con distintos tipos de infraestructura de red. La actualización se encuentra en estado beta y se prevé que su lanzamiento definitivo tenga lugar en la versión 26.4 de los sistemas operativos de Apple.

Engadget puntualizó que Apple Podcasts, con esta renovación, busca equiparar o superar la experiencia ya ofertada por servicios competidores de videopódcast. A partir de esta actualización, los usuarios podrán ver transmisiones en directo desde la aplicación, ampliando así la oferta de contenidos disponibles. Además, los episodios podrán descargarse en dispositivos compatibles, lo que permitirá su reproducción en momentos o lugares donde no exista acceso a internet.

Entre las funcionalidades que se implementarán figura la opción de visualizar los contenidos en pantalla completa. Esto responde a la demanda de usuarios que requieren disfrutar de la totalidad del espacio de visualización para contenidos audiovisuales, especialmente en dispositivos de gran tamaño. Otra característica relevante será el modo imagen en imagen, que habilita la multitarea al permitir que el vídeo continúe reproduciéndose en una pequeña ventana flotante mientras se utilizan otras aplicaciones.

Adicionalmente, los usuarios contarán con la capacidad de alternar libremente entre los formatos de vídeo y audio sin que la reproducción se detenga. De esta manera, el sistema reconoce situaciones en las que se prefiera prescindir del contenido audiovisual, como al cambiar de contexto o reducir el consumo de datos. Según Engadget, estas novedades buscan mejorar de manera significativa el control sobre las preferencias personales en el consumo de pódcast, adaptándose a las distintas necesidades de movilidad y conectividad.

El medio detalló que, pese a los avances en la transmisión y el manejo de contenidos mediante HTTP Live Streaming, la compatibilidad con la tecnología RSS se mantendrá como alternativa en la distribución de programas. Esta decisión preserva la modularidad habitual en la difusión de pódcast, lo que garantiza a creadores y oyentes la posibilidad de elegir entre diversos métodos de acceso y suscripción a los contenidos.

Las mejoras anunciadas se orientan a satisfacer la creciente demanda de formatos ricos en vídeo y a responder a las expectativas de usuarios que consideran esencial contar con funciones de descarga, reproducción en directo y multitarea en una sola plataforma. Tal como expuso Engadget, la decisión de renovar las capacidades técnicas y funcionales de Apple Podcasts está alineada con las tendencias observadas en el sector digital, donde la experiencia personalizada, la libertad de elección y la estabilidad de la transmisión figuran entre los criterios más valorados.

A la espera del despliegue oficial de la versión 26.4 para los sistemas operativos de la compañía, la fase beta de esta actualización seguirá recibiendo pruebas y ajustes, a fin de garantizar que las funcionalidades incorporadas cumplan los estándares de usabilidad y confiabilidad requeridos para una plataforma de distribución de pódcast a gran escala. Apple, según Engadget, pretende consolidar su posición en el mercado de pódcast, ofreciendo herramientas y funciones que permitan a los usuarios gestionar de forma más versátil su consumo de contenidos en distintos escenarios de uso.