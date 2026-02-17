Aierdi dice que Mercosur "no modifica las normas de seguridad alimentaria" de la UE y ve necesario "controles estrictos"

El consejero de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, José Mari Aierdi, ha afirmado que el acuerdo UE-Mercosur "no modifica las normas de seguridad alimentaria de la Unión Europea", por lo que las importaciones "deberán cumplir los estándares de seguridad alimentaria de la Unión Europea" y "garantizar la protección" de las indicaciones geográficas de alimentos y bebidas de la UE, aunque para ello "son necesarios controles estrictos".

En una comparecencia parlamentaria solicitada por UPN, Aierdi ha afirmado que el acuerdo UE-Mercosur tiene una "relevancia estratégica para Navarra y Europa", aunque "no puede hacerse debilitando la posición del sector agroalimentario", por lo que ha defendido la necesidad de introducir claúsulas espejo que impongan las mismas "reglas de juego" a todas las partes implicadas.

A su juicio, el acuerdo "hay que interpretarlo" como "una oportunidad estratégica desde la necesidad europea de recuperar un papel relevante a nivel internacional, tanto en el plano comercial, como en el plano político". "No puede permitirse la UE el camino hacia la irrelevancia, que es el camino en el que estamos. Hay que reconocer que la Unión Europea ha perdido el tren de la relevancia internacional y solamente desde el fortalecimiento de las relaciones con otros países, con otros mercados recuperaremos ese poder y ese peso político", ha considerado.

Sin embargo, ha añadido que "este es un acuerdo que no puede hacerse debilitando la posición del sector agroalimentario" y que "no se puede debilitar la posición de sus producciones" y "es innegociable garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria".

"Estamos ante un acuerdo de relevancia estratégica para Navarra y Europa, que tiene implicaciones directas para regiones exportadoras como Navarra", ha manifestado, tras añadir que no está exento "de incertidumbres y preocupaciones". "Es esencial, desde nuestro punto de vista, el respeto a las reglas de juego", ha apuntado. En este sentido, ha considerado que "sería una contradicción que permitiéramos entrar en el mercado europeo productos que lógicamente no cumplen esas reglas de juego".

A su juicio, son necesarias "cláusulas de salvaguarda reales, eficaces, para que aquellos impactos negativos que pudieran producirse sean contrarrestados con carácter inmediato". "Creo que el sector en Navarra no tiene miedo a competir si la competencia se produce con las mismas reglas de juego. Lo que no podemos es rebajar la calidad de nuestras producciones para equipararnos a terceros países. Sería un error. Tenemos que seguir compitiendo sin rebajar la exigencia", ha reivindicado.

Tras considerar que "lo que debemos hacer es exigir ese cumplimiento efectivo" de las condiciones de los estándares europeos, ha remarcado que para ello son necesarias las cláusulas espejo, "vinculantes de forma directa, que activen sanciones automáticamente". "Todos los productos importados deben cumplir los requisitos sanitarios y fitosanitarios que los producidos en Europa, y son necesarios controles efectivos de verdad, no el 0,0082% de controles que se realizan en este momento", ha afirmado.

En nombre de UPN, Miguel Bujanda se ha mostrado "más tranquilo" tras escuchar al consejero, porque "ha dicho que se va a exigir que no entre nada que no cumple con la normativa europea". "Si me asegura que no va a entrar nada, le creeré", ha añadido. Sin embargo, ha criticado que este acuerdo "está generando muchísimo disgusto" y "confrontación" en el sector agrario y ganadero. "No sólo de Navarra, también de Europa. Nunca ha habido tanta unanimidad para rechazar un acuerdo como este", ha señalado.

Carlos Mena, del PSN, ha afirmado que el acuerdo "no se puede analizar desde el alarmismo" pero "tampoco desde el entusiasmo ciego". Tras destacar que se han aprobado unas cláusulas "restrictivas" porque "al sector se le escucha", ha trasladado a UPN que "si no le conociéramos a ustedes y sus previsiones apocalípticas estaría preocupado, pero es que nunca se cumplen". "Lo que estamos consiguiendo es que los países de Mercosur se adapten a estas medidas que tenemos en Europa, que son beneficiosas para la salud y que son también beneficiosas para la protección del cambio climático", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Oihan Mendo ha criticado que "mientras los productos europeos tienen que seguir amplios estándares sanitarios y medioambientales, se va a permitir la entrada de productos que no están obligados a cumplir estas mismas exigencias". "Porque, a pesar de lo que se dice, no se va a poder controlar que no sea así. Es imposible materialmente, no hay medios ni humanos ni materiales para realizar estos controles", ha advertido. A su juicio, el acuerdo "no es admisible" y ha esperado que tras su revisión jurídica, la "paralización coyuntural" actual "se convierta en definitiva".

Javier Ollo, de Geroa Bai, ha realizado una "defensa" del acuerdo, aunque "una defensa no entusiasta". "No es buscar un punto intermedio, un equilibrio, andar equilibrado, no. Es que la situación geopolítica nos obliga a abrirnos a nuevos mercados", ha apuntado. Además, ha considerado que "no hay acuerdo comercial formalizado por la Unión Europea que tenga tantas cláusulas como este", las cuales se han aprobado "fruto de la escucha" al sector. "No adoptar un acuerdo como este, posicionándose en contra, es ir directamente en contra de la propia realidad que ya se está dando", ha indicado.

Desde el PPN, Irene Royo ha considerado, entre otras cuestiones, que el acuerdo "abre mercados esenciales para sectores españoles, favorece la competitividad y el crecimiento económico, y fortalece las alianzas entre España y países con vínculos históricos". "Pero eso no quita para que exijamos que se juegue en igualdad de condiciones", ha subrayado, tras reclamar "salvaguardas" y que "se cambien regulaciones".

Carlos Guzmán, de Contigo-Zurekin, ha afirmado que el Gobierno de Navarra "no tiene una única posición en esta cuestión". "Este es un Gobierno de coalición, progresista, es algo natural y algo incluso democrático que tenemos que asumir y normalizar", ha manifestado. En la coalición, ha dicho, "no podemos compartir que este acuerdo suponga una oportunidad para nuestro sector primario", tras destacar la necesidad de aportar "certezas" al sector.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha señalado que el acuerdo "es una auténtica traición del Partido Popular y del Partido Socialista", quienes "dicen una cosa en Europa y aquí dicen lo contrario". Además, a su juicio, las cláusulas introducidas son "un brindis al sol" y "no protegen al campo, son la coartada para imponer Mercosur". "Nuestros agricultores y ganaderos van a competir en peores condiciones", ha criticado.