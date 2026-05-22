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Francia se prepara para un mayo de temperaturas "inéditas"

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París, 22 may (EFE).- Francia se prepara para una subida de las temperaturas que puede marcar máximos en algunas regiones del país, con la ola de aire cálido procedente de Marruecos que choca con un anticiclón en el norte, lo que provocará una "cúpula de calor".

Según la previsión de los servicios meteorológicos estatales Méteo France, el episodio comenzó este jueves y puede provocar una subida de entre 10 y 15 grados de las temperaturas a lo largo del fin de semana.

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Si en el suroeste del país ya se superaron los 30 grados este jueves, la ola de calor se extiende hacia el norte, donde se espera que a lo largo del viernes los termómetros marquen de 9 a 12 grados más que las temperaturas medias de la temporada.

En la capital se esperan máximas de 31 grados hasta el próximo lunes, antes de que vayan descendiendo paulatinamente los días siguientes.

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Aunque la situación más extrema se prevé en el sureste donde pueden superarse los 35 grados durante el fin de semana, sin que se descarte que se supere el récord marcado en 2025, cuando se registró el mayo más caluroso desde de hay datos, con un pico de 30,5 grados de media el 30 de mayo del año pasado. EFE

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