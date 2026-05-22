Anasagasti dice que Sánchez le prometió acabar con la política de Zapatero en Venezuela, le parecía una "vergüenza"

El exportavoz del PNV en el Congreso, Iñaki Anasagasti, ha criticado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le prometió que rompería "con la política de Zapatero en Venezuela" si llegara a presidente porque le parecía una "vergüenza". Sin embargo, no lo hizo y el exdirigente jeltzale cree que es porque Sánchez "necesitaba a Zapatero por lo que sea".

En una entrevista en el programa 'Espejo Público' en 'Antena 3', recogida por Europa Press, Anasagasti ha concretado que esta conversación con el líder socialista se produjo en el marco de una delegación parlamentaria para visitar a presos en la que también participaban otros políticos como Ander Gil, expresidente socialista del Senado, Dionisio García Carnero (PP), José Maldonado (CiU) o el exvicepresidente socialista Alfonso Guerra.

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En este encuentro, según detalla Anasagasti, fue donde Sánchez le expresó que tenía "informes" sobre "los presos, la persecución y la emigración" que estaba enviándole Ander Gil y que por esas informaciones quería "romper totalmente" con la política del expresidente.

No obstante, el exportavoz del PNV ha reconocido que "no sabe qué pasó" para que Rodríguez Zapatero fuera posteriormente "el gran influencer" del presidente del Ejecutivo.

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Iñaki Anasagasti ha censurado que "Sánchez necesitaba a Rodríguez Zapatero por lo que sea" y, por ello, "se arrojó a una política absolutamente perniciosa". En este sentido, ha concretado que mientras "la Unión Europea repudiaba y no reconocía a Maduro, Zapatero era teóricamente mediador mintiendo a todo el mundo".

"No es de ahora nuestra denuncia, es de hace muchos años, sin embargo no pasaba nada", ha criticado el exdirigente vasco ante la inacción del Gobierno con sus denuncias.

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MOCIÓN DE CENSURA CON VOX PONE AL PNV EN "SITUACIÓN MUY COMPLICADA"

Por otra parte, Iñaki Anasagasti ha sostenido que hay dos maneras de resolver "esta agonía" a la que se enfrenta ahora el Gobierno tras conocer la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero por el caso 'Plus Ultra': con una moción de censura o una anticipación de las elecciones.

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Sin embargo, aunque el exmandatario ha pedido a su partido que respalde una moción de censura contra Sánchez, asume que es "simplemente una opinión" porque es "un tema que viene de lejos". En este sentido, reconoce que el PNV teme a Vox y participar en una moción de censura con el partido liderado por Santiago Abascal les pone "en una situación muy complicada".

"Nosotros no queremos saber absolutamente nada del mundo de Vox. Cualquier moción de censura que esté apoyada por Vox nos pone en una situación muy delicada, porque claro, sabemos lo que es Vox", ha zanjado.

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