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Condenado a trece años de cárcel por corrupción un exministro de Marruecos

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Un tribunal de Marruecos ha condenado a trece años de cárcel por corrupción y malversación al exministro de Función Pública Mohamed Mubdii, quien pertenece al partido opositor Movimiento Popular (MP) y fue alcalde de la localidad de Fki Besalé durante seis mandatos.

La decisión, emitida por el Tribunal de Apelación de Casa Blanca, incluye además una orden para que Mubdii pague 30 millones de dirhams (cerca de 2,8 millones de euros) como compensación, después de rechazar los argumentos presentados por el exministro, que ha defendido su inocencia durante el proceso, según ha recogido el portal marroquí de noticias Le360.

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De esta forma, el exministro, de 72 años, ha sido condenado por malversación, despilfarro de dinero público, corrupción, falsificación y uso de documentos administrativos falsificados, abuso de autoridad, tráfico de influencias y soborno.

Mubdii, antiguo dirigente del MP, fue detenido en 2023 a raíz de una denuncia presentada por la Asociación Marroquí para la Protección de los Fondos Públicos ante las sospechas de irregularidades en la gestión de las arcas de Fki Bensalé, una localidad situada en el centro de Marruecos.

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