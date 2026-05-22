La secuela de 'La Pasión de Cristo' de Mel Gibson llegará en dos partes en 2027 y 2028

Redacción Internacional, 22 may (EFE).- La secuela de 'La Pasión de Cristo' ('The Passion of the Christ') de Mel Gibson, llegará dividida en dos películas y se estrenarán en 2027 y 2028, según señala Variety.

El actor y director ha presentado las primeras imágenes del nuevo proyecto, que se titula en inglés 'The Resurrection of the Christ' ('La resurrección de Cristo'). La película original llegó a los cines en 2004.

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La primera parte del proyecto se estrenará el 6 de mayo de 2027 y la segunda llegará a los cines el 25 de mayo de 2028, ambos lanzamientos han sido aplazados respecto a las fechas inicialmente previstas.

El actor concluyó recientemente el proyecto tras 134 días de rodaje en distintas localizaciones de Italia, entre ellas Roma, Matera y Bari.

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Las primeras imágenes de la película muestran al actor finlandés Jaakko Ohtonen en el papel de Jesús y a la actriz Mariela Garriga como María Magdalena. Ambos encabezan el reparto junto a Pier Luigi Pasino, Kasia Smutniak, Riccardo Scamarcio y Rupert Everett.

Gibson calificó el proyecto como “una misión” personal en la que ha trabajado durante más de dos décadas y aseguró que representa “una parte importante” de su trayectoria cinematográfica.

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"Estoy profundamente agradecido con mi increíblemente talentoso reparto y equipo técnico por haber entregado su corazón a esta producción. Juntos, creamos algo poderoso”, dijo Gibson.

“Esta película representa una parte fundamental del trabajo de toda mi vida y me ha exigido todo como cineasta y como artista. Para mí, esto es mucho más que una película -añadió-. Es una misión que he llevado conmigo durante más de 20 años para contar lo que considero la historia más importante de la humanidad”.

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Gibson ha descrito las secuelas como “un viaje alucinógeno”, y ha asegurado que “nunca había leído algo parecido” a los guiones, que él mismo ha escrito junto a Randall Wallace.

'La Pasión de Cristo' ('The Passion of the Christ') estrenada en 2004, llegó a recaudar más de 610 millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en una de las películas clasificadas para mayores de 18 años más taquilleras de la historia.EFE

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