Zelenski defiende no "repetir el error" de ceder territorio y pide "sanciones totales" para Rusia

Durante su mensaje previo a la nueva ronda de contactos entre representantes de Estados Unidos y Rusia en Ginebra, Volodimir Zelenski subrayó que otorgar concesiones territoriales a Moscú no solo constituiría un error, sino que, según su perspectiva, implicaría el riesgo de que el Kremlin reconstruya su poderío militar y pueda planear futuras ofensivas. De acuerdo con la información reportada por el medio, el presidente ucraniano expresó que Ucrania no aceptará ceder ninguna parte de su territorio bajo acuerdos que faciliten una rápida recuperación del adversario y la posibilidad de nuevos ataques.

Zelenski también insistió en que no existe una vía diplomática eficaz basada en la indulgencia. “No se puede detener a Putin con besos o flores”, señaló el mandatario, en alusión a lo que considera una actitud de apaciguamiento hacia Moscú en el pasado. Según consignó el medio, el líder ucraniano advirtió que, si se repiten las decisiones de permitir a un agresor como Rusia conservar territorios conquistados por la fuerza, se abriría la puerta a la reconstrucción de su capacidad ofensiva.

De acuerdo con lo publicado,, el presidente ucraniano recordó casos previos en los que la comunidad internacional permitió que Rusia obtuviera control sobre zonas ocupadas, mencionando la invasión y anexión de Crimea y partes del este ucraniano en 2014, así como el conflicto de Georgia en 2008 y el caso de Chechenia. Zelenski afirma que en aquellas ocasiones resultó evidente el error de permitir que Rusia mantuviera la autoridad sobre territorios capturados, “empezando en 2014. E incluso antes, durante el ataque y la ocupación de partes de Georgia. Y aún antes, cuando Chechenia fue ocupada, con destrucción total y un millón de víctimas, entre muertos y heridos”, según sus declaraciones recogidas por la fuente.

En vísperas de la reunión en Ginebra, donde se prevé abordar la posibilidad de que Ucrania congele las líneas del frente o permita cesiones territoriales, Zelenski enfatizó, según reportó el medio, que estos acuerdos solo fortalecerían a Rusia en el futuro. El mandatario expresó su escepticismo ante las garantías de seguridad, subrayando la desconfianza generalizada entre los ciudadanos ucranianos. “Nadie salvó nuestra independencia (…) y por eso es comprensible que la gente desconfíe. No viven en un mundo de fantasía. Son realistas. Por eso la gente tiene que ver cómo serán las garantías de seguridad (…) porque están seguros de que los rusos volverán”, señaló, según replicó la publicación.

Washington, según detalló el medio, ha presentado la opción de instaurar una zona franca en los territorios en disputa como solución de compromiso que permitiría el libre comercio. Pese a esto, Kiev se mantiene firme en conservar la soberanía sobre todas las zonas afectadas. Mientras tanto, Ucrania plantea congelar la situación de las líneas actuales del enfrentamiento como alternativa, mientras que Rusia busca controlar la totalidad de la región del Donbás, incluyendo zonas que no ha ocupado durante la invasión iniciada en febrero de 2022.

El dirigente ucraniano remarcó que cualquier decisión sobre disputas territoriales debe tomarse directamente entre líderes, para evitar acuerdos que puedan perjudicar la integridad ucraniana a largo plazo. Según reportó el medio, existe una diferencia de posturas entre la propuesta de Estados Unidos y la exigencia ucraniana sobre la soberanía plena.

A la par de la discusión territorial, Zelenski reclamó la imposición de “sanciones totales” contra la Federación Rusa. Sostuvo, citando las medidas de la administración de Donald Trump contra las petroleras rusas Lukoil y Rosneft, que son “pasos firmes”, pero insuficientes. El presidente ucraniano pidió a la comunidad internacional avanzar, en particular, con sanciones contra el sector nuclear de Rusia, y enfocarse en la agencia estatal Rosatom, así como en sus directivos y familiares, muchos de los cuales residen en Europa y Estados Unidos. Según consignó el medio, Zelenski instó a esa élite a retornar a Rusia: “Vete a Rusia. Vete a tu país. No respetas a nadie en Estados Unidos. No respetas las normas. No respetas la democracia. No respetas a Ucrania ni a Europa. Vete a tu país”, manifestó.

La postura de Zelenski, difundida antes de los encuentros internacionales, busca que el apoyo occidental no descienda en cuanto a presión económica y diplomática sobre Moscú, apelando a la experiencia de anteriores conflictos en la región. El medio subrayó que el presidente ucraniano recalca la intención de no repetir decisiones que en el pasado posibilitaron la consolidación de conquistas militares rusas en Eurasia. Al centrar su mensaje en la historia reciente y en la insuficiencia del apaciguamiento, intenta fortalecer un frente diplomático que límite la capacidad agresiva de Rusia y prevenga escenarios de nuevas ofensivas sobre su país u otros vecinos.

El intercambio entre Estados Unidos, Ucrania y Rusia en Ginebra aparece como escenario clave en el que se trata no solo el debate sobre la delimitación territorial, sino también las estrategias internacionales para contener la expansión militar rusa. Mientras tanto, Kiev mantiene la exigencia de reforzar la presión financiera y tecnológica sobre el Kremlin, señalando que esta es la vía más adecuada para obstaculizar los futuros intereses expansionistas de Moscú.