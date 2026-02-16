Agencias

Vox carga contra Echenique porque ahora "se dedica a decir gilipolleces" de los gustos sexuales de sus votantes

El secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha cargado este lunes contra el exdiputado de Podemos Pablo Echenique, asegurando que ahora "se dedica a decir gilipolleces" sobre los gustos sexuales de sus votantes, mientras ignora lo "que le importa a la gente".

Sobre ello, el diputado ha agregado en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, que estas conductas de Echenique y Podemos, centradas en las "gilipolleces", ha llevado a que ambas partes hayan "desaparecido de la política, porque no hablan de las cosas le importan a la gente".

De esta manera, Figaredo ha respondido a la publicación del expolítico en la red social 'X' en la que invita a hacer "valoraciones políticas" tras exponer que el 49,5% de los votantes del partido de Santiago Abascal "prefieren el sexo anal".

Después de que Olympe Abogados, un despacho que se define como "feministas, LGTBQI+ y antirracistas", dijera que el tuit de Echenique era un "horror" al considerarlo "violento y pura homofobia", el exdirigente de Podemos ha reconocido que se equivocó y ha borrado la publicación.

"Buenos días. Para nada era esa mi intención, pero vuestra opinión me parece muy relevante, así que entiendo que me equivoqué. Ya está borrado. Muchas gracias por estar atentas", ha señalado Echenique en respuesta a las críticas del despacho de abogados.

EuropaPress

