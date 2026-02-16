Trump amenaza a los secuestradores de Nancy Guthrie con la pena de muerte

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha advertido este lunes de que podría aplicar la pena de muerte a los secuestradores de la madre de la periodista Savannah Guthrie, Nancy Guthrie, si ésta no es devuelta con vida.

Trump ha emplazado a los captores de Guthrie a ponerla en libertad ilesa o pedirá al Departamento de Justicia que solicite el castigo "más severo" a nivel federal, según una entrevista del mandatario con el diario sensacionalista 'The New York Post'.

Los secuestradores se enfrentan a consecuencias federales "muy, muy graves, las más graves" si finalmente la mujer de 84 años aparece muerta. Ante la pregunta de si se refería a pedir la pena de muerte, Trump ha respondido que "la máxima, sí. Es verdad".

Guthrie fue secuestrada en su casa a las afueras de Tucson, en Arizona, cerca de la frontera con México, el pasado 1 de febrero. Tres días después Trump llamó a Savannah Guthrie para ofrecer ayuda a nivel federal. La policía federal estadounidense, el FBI, publicó la semana pasada un vídeo de una grabación de un enmascarado en la puerta de la casa donde fue secuestrada Guthrie.