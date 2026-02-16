Rubio dice que "no es fácil" pactar con Irán porque está dirigido por clérigos "radicales"

Budapest, 16 feb (EFE).- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, advirtió este lunes en Budapest que "no es fácil" alcanzar un acuerdo con Irán porque, según dijo, el país está gobernado por "clérigos chiítas radicales” que toman decisiones en función de la teología, y no por cálculos geopolíticos.

"Llegar a un acuerdo con Irán no es fácil", reconoció Rubio en una rueda de prensa, y añadió que Teherán está dirigido por "clérigos chiítas radicales" que "toman decisiones de política sobre la base de la pura teología".

Rubio añadió que, en cualquier caso, "no prejuzga las conversaciones" y evitó entrar en detalles, aunque precisó que los negociadores estadounidenses están de camino a Ginebra para la reunión prevista para mañana.

El jefe de la diplomacia estadounidense sostuvo que Donald Trump prefiere la vía diplomática y que EE.UU. está abierto a encontrar un acuerdo pacífico si Irán atiende las preocupaciones expresadas por Washington.

En cualquier caso, Rubio reconoció que llegar a un arreglo será muy difícil porque Irán toma "decisiones teológicas, no geopolíticas"

Por su parte, Irán afirmó este lunes que llega a la segunda ronda de negociaciones nucleares con EE.UU. en Ginebra, prevista para mañana martes, con "iniciativas reales", aunque aseguró que no se rendirá ante las amenazas de Washington.

"He venido a Ginebra con iniciativas reales para alcanzar un acuerdo justo y equilibrado. Lo que absolutamente no está en la agenda: rendirse ante las amenazas", indicó en X el ministro de Exteriores iraní, Abás Araqchí, sin detallar cuáles son sus iniciativas.

Trump ha amenazado reiteradamente con lanzar un ataque militar contra Irán en caso de que no se logre un acuerdo, para lo que ha enviado un segundo portaaviones a Oriente Medio, mientras que la Guardia Revolucionaria iraní comenzó este lunes ejercicios navales en el estratégico estrecho de Ormuz. EFE

