Riku Miura y Ryuichi Kihara, oro por parejas en patinaje artístico con récord mundial

Redacción Deportes, 16 feb (EFE).- Los japoneses Riku Miura y Ryuichi Kihara (231.24) se llevaron este lunes el oro en la competición por parejas de patinaje artístico en los Juegos de Milán-Cortina 2026, en un podio que completaron los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (221.75) y los alemanes Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin (219.09).

Los japoneses, dobles campeones mundiales y que llegaban en quinta posición al ejercicio libre, se resarcieron de su grave error en un elevado en el programa corto clavando los tres que incluía su programa largo, y obteniendo en todos ellos el máximo nivel de dificultad.

Tampoco fallaron en los saltos, ni en los lanzados ni en los paralelos. Todo esto les sirvió para sumar 158.13 puntos, nuevo récord del mundo en programa libre, y terminar la competición con 231.24, la puntuación total más alta de su carrera.

Segundos fueron los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava. Los campeones de Europa y dobles campeones del mundo júnior tenían un gran desafío por delante si querían superar a los japoneses en la clasificación final. Cumplieron en prácticamente todos los elementos de su programa, con máximos niveles de dificultad en la mayoría.

Apenas un paso extra en el aterrizaje de un triple loop lanzado les alejó de su marca personal (148.07) y, por tanto, de subir un escalón más en el podio. Los 146.29 puntos que sumaron les sirvieron para asegurarse la medalla (221.75), por lo que terminaron emocionados mientras recibían la puntuación.

El bronce se lo quedaron Minerva Fabienne Hase y Nikita Volodin (219.09). Los alemanes tenían cerca de cinco puntos de margen respecto a sus inmediatos perseguidores gracias a un programa corto sin fallos, y les hicieron falta para no perder la medalla.

En el que debía ser el triple Salchow en paralelo, Hase se quedó en una única rotación, perdiendo casi toda la calificación técnica del elemento. Salvaron todos los demás elementos del ejercicio, a pesar de tener ese error en la cabeza, lo que los permitió subirse al podio en tercera posición.

Las parejas fueron la cuarta competición de patinaje artístico en repartir medallas en estos Juegos. Estados Unidos se llevó el oro en el evento por equipos; los franceses Guillaume Cizeron y Laurence Fournier Beaudry, en danza sobre hielo; y el kazajo Mikhail Shaidorov, en la categoría individual masculina. Resta por disputarse la categoría individual femenina, que comenzará este martes 17 de febrero con el programa corto.