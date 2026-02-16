Agencias

Pinheiro se cae en la primera manga del eslalon y Brasil no ganará un segundo oro

Bormio (Italia), 16 feb (EFE).- Lucas Pinheiro, que hizo historia el sábado en los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) al convertirse en el primer campeón olímpico de toda la historia de Brasil, ganando el gigante de esquí alpino, no podrá capturar un segundo oro, ya que no acabó el eslalon, que se disputa este lunes en Bormio.

Pinheiro, nacido hace 25 años en Oslo, que empezó a competir como Lucas Braathen para Noruega -país para el que logró los primeros cinco de sus seis triunfos en la Copa del Mundo- y que desde hace dos lo hace para Brasil se había convertido, asimismo, en el primer suramericano en ganar un título olímpico invernal

Este lunes salió a por todas, sin presión, en la nevosa Bormio, pero no acabó la primera manga.

Después de marcar los mejores parciales en el primero y en el segundo de los cuatro sectores, Pinheiro se cayó en el tercero, por lo que no saldrá en la segunda manga; lo que para nada resta valor a la gran gesta deportiva que firmó en la XXV edición de los Juegos de invierno.

