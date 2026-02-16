Agencias

Nico Williams, baja indefinida, y Mikel Jauregizar no presenta lesiones severas en su rodilla

El extremo del Athletic Club Nico Williams será baja de manera indefinida a causa de haber comenzado un tratamiento "con un especialista externo" para tratar su pubalgia, mientras que el centrocampista Mikel Jauregizar no presenta "lesiones severas" ni en los ligamentos ni en el menisco de su rodilla, según confirmaron los servicios médicos del conjunto rojiblanco este lunes.

"Nico Williams ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias", apunta el comunicado emitido por el club de Ibaigane en referencia al estado del extremo internacional español. Así, como mínimo, el pequeño de los Williams se perderá los duelos ligueros ante Elche y Rayo Vallecano y la vuelta de Copa del Rey ante la Real Sociedad.

Por otro lado, el Athletic Club también confirmó que Mikel Jauregizar, que tuvo que ser sustituido en el duelo ante el Real Oviedo por una lesión en su rodilla, no presenta "lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales". Aun así, el centrocampista de Bermeo es seria duda para el duelo del próximo viernes en San Mamés ante el Elche.

