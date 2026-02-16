Minsait amplía sus proyectos tecnológicos y se consolida como "referente del sector de la restauración"

La incorporación de aplicaciones móviles dirigidas a mejorar la experiencia de clientes en comedores corporativos y escolares representa uno de los últimos avances impulsados por Minsait, según comunicó la compañía. Las nuevas herramientas permiten a los trabajadores reservar mesas en los comedores de sus empresas, mientras que madres y padres pueden consultar al instante los menús diarios de los comedores escolares a través de sus teléfonos móviles. El desarrollo de estas soluciones se enmarca en una estrategia más amplia destinada a consolidar la posición de Minsait, perteneciente al grupo Indra, como referente tecnológico para el sector de la restauración en el sur de Europa y la industria global de ‘travel retail’, de acuerdo con el comunicado difundido por la firma y recogido por diferentes medios.

Tal como informó Minsait en ocasión de la celebración del HIP —el evento especializado en los sectores de hoteles, restaurantes y cafés que tuvo lugar del 16 al 18 de febrero en Ifema, Madrid—, la transformación digital se ha vuelto prioritaria ante retos como el incremento del coste de las materias primas, los cambios en los hábitos de consumo y la complejidad inherente al modelo de franquicias. Según detalló la empresa, su tecnología está presente en los principales grupos de restauración mundial, con implantaciones en España, Italia, Portugal, México y Colombia.

El núcleo de la propuesta tecnológica de Minsait reside en una plataforma especializada en la gestión y análisis de datos que permite centralizar la información de cada unidad de negocio. De acuerdo con la compañía, este enfoque posibilita optimizar operaciones empresariales, mejorar la competitividad de las firmas y profundizar el conocimiento sobre los clientes. Entre los beneficios señalados, la digitalización facilita la personalización de la oferta gastronómica, acorta los plazos de lanzamiento de nuevos productos y aporta eficiencia en los procesos de apertura de nuevos locales.

La empresa añadió que sus sistemas ayudan a reducir la brecha digital entre las empresas centrales y sus franquiciados, que suelen representar hasta el 80% de los establecimientos operativos. Al optimizar el flujo de información y simplificar la adopción de políticas globales, como la centralización de compras, la tecnología facilita la reducción de costes para los grupos empresariales. La presencia de las plataformas de Minsait no se limita a restaurantes, sino que se amplía a tiendas de ‘travel retail’ en aeropuertos internacionales, en donde grandes grupos explotan espacios de venta y alimentación.

Dentro del segmento de la restauración colectiva, que incluye servicios de catering para hoteles, compañías, colegios, hospitales o residencias, la firma desarrolla activos tecnológicos para optimizar todo el proceso operativo, desde el diseño de menús hasta la logística y la gestión de compras. Según Minsait, este conjunto de soluciones permite que clientes y usuarios tengan acceso a procesos más transparentes y opciones personalizadas, al tiempo que mejora la eficiencia interna de las organizaciones.

Además, según publicó la compañía, la oferta de posibilidades tecnológicas se extiende al acceso de concesiones públicas y a la optimización en distintas áreas del proceso de restauración. Emilio Mora, director global de turismo y restauración en Minsait, declaró que la empresa es "experta en el desarrollo e implantación de soluciones diseñadas para atender las necesidades de las empresas". Mora remarcó que las capacidades de la firma abarcan desde el análisis de datos y la inteligencia artificial hasta áreas estratégicas como la ciberseguridad, con el objetivo de permitir que las compañías de restauración dediquen sus recursos al desarrollo de propuestas gastronómicas, apoyadas en tecnologías avanzadas.

Por otra parte, según consignó la empresa, la proliferación de aplicaciones inteligentes permite responder tanto a la evolución de la normativa sanitaria como a la creciente demanda de experiencias personalizadas. Con herramientas que posibilitan a las empresas adaptar los menús y la gestión logística, la firma busca fortalecer su papel como socio tecnológico para los distintos actores del sector.

Según detalló Minsait en su comunicado, la utilización de plataformas digitales y herramientas impulsadas por inteligencia artificial permite agilizar los tiempos de toma de decisiones, reducir costes de operación y elevar la personalización de servicios. Los avances en la gestión de datos ofrecen nuevas oportunidades para maximizar la competitividad de los grupos de restauración y responder a un entorno caracterizado por la volatilidad en los precios de insumos y la diversificación de la demanda de los consumidores.